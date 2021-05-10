محمد عبده وراشد الماجد أبرز نجوم حفلات عيد الفطر 2021 على شاهد VIP

يستعد عدد من نجوم الطرب في الوطن العربي، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية "أونلاين" في عيد الفطر المبارك عبر منصة شاهد وبتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

قائمة حفلات النجوم في عيد الفطر 2021 برعاية روتانا

وأعلنت شركة روتانا عبر حسابها على تويتر، عن جدول حفلات عيد الفطر 2021، والتي من المفترض أن يحييها كل من النجوم محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس، تحت شعار "العيد غير" و"معيدين معاكم"، والتي نالت تفاعل قطاع كبير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم باختيار الشركة وتعاونها مجددًا مع هؤلاء النجوم.

ماجد المهندس يحيي أولى حفلات عيد الفطر

ومن المقرر أن تبث أولى حفلات عيد الفطر عبر منصة شاهد VIP، يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، وهو الحفل الذي سوف يحييه النجم العراقي ماجد المهندس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، حيث كتب حساب روتانا في الدعاية الخاصة بالحفل المنتظر: "برعاية الهيئة العامة للترفيه.. العيد غير مع الفنان الكبير ماجد المهندس.. ضمن حفلات معيدين معاكم⁩ عبر تطبيق شاهد VIP حفلة لايف.. ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت السعودية ومن تنظيم ⁧روتانا"⁩

راشد الماجد ومحمد عبده في ظهور غنائي جديد عبر منصة شاهد

فيما يقام الحفل الثاني يوم 14 مايو ويحييه الفنان السعودي راشد الماجد، في نفس التوقيت أيضًا، بينما الحفل الثالث والأخير الذي سيبث يوم السبت 15 مايو، أي ثالث أيام العيد سوف يحييه فنان العرب محمد عبده.

وتفاعل عدد كبير من متابعي النجوم الثلاثة وعبروا عن مدى تحمسهم لمتابعة الحفلات الغنائية المنتظرة في عيد الفطر، عبر منصة شاهد، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها العديد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، وتأثير ذلك على العديد من الفعاليات الفنية الجماهيرية.

وكانت منصة شاهد في العام الماضي قد قدمت العديد من الحفلات المباشرة عبر موقعها في عيد الفطر أيضًا، خاصة وأن العالم كان يعاني وقتها من ظروف استثنائية بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم لأول مرة، وكان النجم ماجد المهندس من ضمن النجوم الذين أحيوا تلك الحفلات العام الماضي.