مسلسلات خليجية خطفت الاهتمام في رمضان 2021 وتستحق المتابعة في عرضها الثاني

العديد من الأعمال الخليجية عرضت في موسم دراما 2021، وحظى بعضها بنجاح كبير وردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها الترند مع كل حلقة، واعتبرها الجمهور أنها تستحق المشاهدة مرة ثانية وسوف تحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضها مرة أخرى عقب انتهاء شهر رمضان.

أمينة حاف

مسلسل "أمينة حاف" من أكثر المسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور ويعتبرها البعض أنها سوف تكون من بين الأعمال التي سوف تحقق نجاحُا مماثلا مع عرضها الثاني، وتدور أحداث العمل حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة، شهاب جوهر، الطائف، فهد باسم، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.

الناجية الوحيدة

مسلسل "الناجية الوحيدة" من تأليف منى النوفلي ويتألف من 30 حلقة يتناول قصة امرأة تخرج حيّة من حادث حريق مروّع يطال منزلها ويموت كل أفراد عائلتها، لتبدأ أحداث العمل التي تقلب حياة البطلة رأساً على عقب، فتدخل صراعات وتعيش أحداثاً مشوّقة تربطها بمن حولها وسط أحكامهم واتهاماتهم، ووسط أيضًا ادعائها فقدان الذاكرة.

العمل من بطولة هدى حسين إلى جانب مجموعة من الممثلين منهم جمال الردهان، لمياء طارق، محمد العلوي، شهاب حاجية، سلوى الجراش، نوف السلطان، أوس الشطي وغيرهم، ولاقى العمل إعجاب قطاع كبير من محبي هدى حسين واشادوا بأدائها طوال الحلقات السابقة.

مارغريت

مسلسل "مارغريت" يدور حول قصة مارغريت التي تعود من إنجلترا إلى عالم مختلف تمامًا خلال حقبة زمنية معينة، كما تتميز بثقافتها وبتوقعاتها التي غالبًا ما تتحقق، حيث يصفها البعض بكونها ساحرة، كما أنها تتمتع بصفات إنسانية عديدة وتحرص على مساعدة الغير دائمًا.

والعمل من بطولة حياة الفهد يشارك في بطولته أيضًا كل من الفنانة البحرينية نور الشيخ ونواف النجم، الفنانة شيماء سليمان، والفنان أحمد العماني، وزينب غازي، وليالي دهراب وحسن البلام وغيرهم، ونال استحسان محبي النجمة الكويتية وأشادوا بأدائها.

ممنوع التجول

مسلسل "ممنوع التجول" من الأعمال المصنفة بالكوميدية في رمضان 2021، وهو عبارة عن حلقات منفصلة، تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، ويسلط الضوء على كيفية تعايُش الناس مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا من تباعدٍ اجتماعي ومنع السفر والعمل والتعليم عن بُعد، وهو من تأليف ورشة لكتابة النص تضم 10 كتاب ومنهم: سامي الفليح، وعثمان السليمي، ومحمد الهمزاني، وهبة مشاري حمادة، ومن إخراج؛ أوس الشرقي، وهناء العمير، وعبد العزيز الشلاحي، وموسى الثنيان.

العمل تم تصويره في دبي، وهو من إنتاج أوس الشرقي، وبطولة الفنان ناصر القصبي، بجانب كل من: حبيب الحبيب، راشد الشمراني، فايز المالكي، إلهام علي، أسيل عمران، عبدالإله السناني، فاطمة الحوسني، ماجد مطرب فواز، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، وهبة الحسين، وتصدر العمل الترند بسبب العديد من حلقاته التي خطفت أنظار الجمهور المتابع.

سما عالية

من أبرز الأعمال التي اعتبرها البعض تستحق المتابعة بعد رمضان مرة أخرى كذلك، كان مسلسل "سما عالية"، الذي يرصد حياة عائلة كويتية تمر بعدد من التغيرات الاجتماعية المتلاحقة في مرحلة الستينيات، ويركز العمل على حياة نساء هذه العائلة، بداية من شيخة أو شيماء سليمان الفتاة البسيطة البريئة التي تنتقل للعيش مع زوجها الشاب راشد أو حمد العماني الذي يدرس بالجامعة في القاهرة، خلال نهاية الستينيات، وتتعرف على عالم جديد تماماً، يعصف بأفكارها وأسلوب حياته

والعمل من تأليف شيخة بن عامر وصالح النبهان، وإخراج المخرج محمد دحام الشمري، وبطولة جاسم النبهان والفنانة زهرة الخرجي والفنان فوز الشطي والفنان حمد العماني والفنان سليمان الياسين وغيرهم.

يجيب الله مطر

تدور أحداث مسلسل "يجيب الله مطر" في إطار درامي ممزوج بالكوميديا؛ حول شخصية الأب نوح الذي يخرج من السجن، بعد قضاء فترة عقوبته التي بلغت 20 عامًا، ويفاجئ بمعاملة أبنائه السيئة له، وخاصة ابنته حسنة التي استولت على كل أمواله، وانقلبت حياتهم رأسا على عقب.

والمسلسل من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد الهواري، وهو من بطولة أحمد السلمان وزهرة عرفات ومرام البلوشي ويعقوب عبد الله، وعبد الله الطراروة وميس كمر وشهد ياسين، وغيرهم.

بنات مسعود

يدور مسلسل "بنات مسعود" في إطار كوميدي، حول حكاية أربع بنات مع والدهم الذي يرفض تزويجهن كي لا يطالبن بحقهن في الميراث من والدتهن المتوفاة، وتندلع الصراعات بين البنات والأب الذي يعدل عن قراره حينما يقابل "ثريا"، والمسلسل من تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم وبطولة جمال الردهان، وخالد المظفر، وشيماء سبت وخالد العجيرب، وغيرهم.