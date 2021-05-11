مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 28 الخديوي ينهار بعد مقتل شقيقه ويصفع غزل

أحمد العوضي "الخديوي" يصفع "غزل" ياسمين عبدالعزيز في الحلقة 28 من مسلسل "اللي مالوش كبير" وذلك بعدما وضعته في مقارنة مع "عابد تيمور" خالد الصاوي، وتحديدا بعدما أكد لها الخديوي أنه ينوي قتل كل من شارك فيما حدث لشقيقه.

الخديوي يقرر الانتقام من قتلة شقيقه

يذهب "مينا" محمود حافظ إلى "غزل" ياسمين عبدالعزيز ويبلغها بجريمة قتل "مالك" محمود عمرو ياسين، ويذهب أحمد العوضي "الخديوي" إلى المزرعة من أجل معرفة ما حدث، ويتذكر أهم المواقف التي جمعته مع شقيقه الصغير وكيف تسبب رحيله في انهيار أحلامه، ولا يصدق أن هناك أشخاص قادرين على فعل ذلك به ويقرر أن يحاسب كل ما ساعد في هذه الجريمة.

أحمد سعيد عبدالغني "الضابط محمود الرحاوي" يذهب إلى الخديوي في المزرعة من أجل أن يهدده بعدما علم بالعلاقة التي تجمع شقيقته "نهى" مع شقيق الخديوي مالك لكن الأخير يكشف للضابط ما حدث له، ويقدم محمود الرحاوي العزاء للخديوي الذي يمر بحالة انهيار واضحة ويسانده مينا ورجاله الذين من بينهم "حمزة" الذي ساعد في قتل مالك مع رجال "رفعت الذهبي" خالد سرحان.

غزل تكشف لوالدتها عن حملها من الخديوي

دينا فؤاد "قدرية" تنهار على مالك بعد وفاته وتتذكر أنها من قامت بتربيته، ويتحدث والدها معها عن احتمالية أن يكون رفعت الذهبي هو السبب في قتل مالك، وتؤكد له قدرية أنها سوف تنتقم من رفعت في حال تأكدت أنه المتسبب في ذلك، محمود الرحاوي يصل إلى "زغروطة" بدرية طلبة ويقبض عليه بتهمة النصب.

غزل تشعر بحالة من الحزن بسبب شعورها بأن الخديوي قد ينوي الانتقام من الذين تسببوا في قتل شقيقه، وتحديدا بعدما تأكدت أنها حامل، وتشعر والدتها "عايدة رياض" بأن الخديوي أيضا بات مهدد في حياته بسبب ما حدث لشقيقه، بينما تصدم "نادين" دنيا عبدالعزيز بأن "عابد تيمور" خالد الصاوي قد باع كل أملاكه، وأنها فقدت ثروته.

الخديوي يصفع غزل وتفقد جنينها

وتحاول غزل أن تتحدث مع الخديوي من أجل إقناعه بإبعاد فكرة الانتقام لشقيقه وأن يترك الشرطة لتبحث عن المتهم في هذه الجريمة، لكن الخديوي يفقد أعصابه أثناء الحديث معها ويصفعها بعدما أكدت أنه يشبه طليقها الاول "عابد تيمور" خالد الصاوي، وتتذكر غزل كل ما حدث لها مع عابد تيمور في الماضي وكذلك ما فعله الخديوي وتفقد جنينها.