مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 29 مجدي يطلب من سفينة قتل سرية

عمرو سعد "سرية" يحاول اكتشاف حقيقة ما حدث لياسمين رئيس "فاتن" في الحلقة 29 من مسلسل "ملوك الجدعنة"، ويستعد "مجدي" أحمد صفوت من أجل إسقاط سرية من خلال "بسنت" زوجة شقيقه سعيد.

مجدي يطلب من سفينة قتل سرية

أحمد صفوت "مجدي" يؤكد لـ"سفينة" مصطفى شعبان أنه يرغب في إنهاء الصراع الدائر، حيث يطلب منه أن يتفق كل منهما على قتل "سرية" عمرو سعد، حيث أوضح له أنه الوحيد القادر على كشف جميع أوراق خصومه بسبب تجربته مع زاهي العتال وسليم، لكن يشعر سفينة بحالة من القلق تجاه مجدي وأن هناك أمر ما خلفه ولا يريد أن يكشف عنه.

عمرو عبدالجليل "زاهي العتال" يقرر كذلك قتل "مريم أمين" زوجته بعدما تأكد من خيانتها له وكذلك لرغبته في الانتقام من شقيقها "سليم" علاء قوقه، وتحاول "نجلا" رانيا يوسف التقرب من "روان" حبيبة شقيقها وتتحدث معها عن ظروفها الصعبة التي مرت بها، وتؤكد لها روان أنها تخشى من المصير الذي ينتظر سفينة وتحديدا بعدما بات في عالم الثروة، وتشعر أنه لا يرغب في الزواج منها، لكن نجلا تقنعها بأنها سوف تطلب منه أن يتزوجها.

فاتن تساعد عواطف بعد طرد زوجها لها

سرية يسعى لمعرفة مصير "فاتن" ياسمين رئيس ويحاول من خلال أحد رجاله أن يسقطها لكنها تصدمه برد فعلها، وتكتشف عواطف "شقيقة فاتن" أن زوجها يخونها وعندما تواجهه بهذه الخيانة يقوم بطردها خارج المنزل دوت الخليج وابنائها، وتذهب عواطف إلى فاتن التي تستقبلها وتعطف عليها وتعطيها المال وتؤكد أنها سوف تساندها في محنتها وسوف تنسى ما فعلته معها في الماضي بسبب ذكرى والدها الراحل.

سليم يؤكد لأحد التجار الكبار معه أنه قد بدأ خطة من أجل الكشف عن المتسبب في سرقة البضاعة، وأنه كذلك بدأ تحريات من أجل معرفة هل سرية وراء ما حدث أم لا، كما يتفق مجدي مع زاهي العتال على الاتصال بسليم والتأكيد له أن سرية على علاقة بابنته ويطلب منه العودة إلى مصر من أجل اكتشاف الأمر.

بسنت تخون سعيد شقيق سرية

نجلا تطلب من سفينة أن يتزوج من روان لكنه يؤكد أنه يخشى عليها من مصيره المنتظر، كما تخبره بأنها فقدت جنينها، "بسنت" تخون "سعيد" شقيق سفينة مع "مجدي"، وتبدأ تشعر بالقلق بسبب شعورها بأن "سعيد" قد يكتشف الأمر لكن مجدي يهددها بأنه قام بوضعها وسط أعمال سرية من أجل نقل كافة المعلومات له وسوف يفضحها في حال تراجعها.