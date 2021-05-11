قلق بين الجمهور بعد الحديث عن وفاة سمير غانم ورامي رضوان يؤكد:"الوضع لا يزال حرج"

سمير غانم أقلق الجمهور في الساعات الأخيرة بعد شائعات وفاته ومن قبلها شائعات دخوله في غيبوبة، وذلك بعد ما يقارب 10 أيام من دخوله المستشفى، وسادت حالة من القلق على حالته الصحية وكذلك الغموض، ونفى عدد من أفراد أسرته الشائعات المتداولة.

رامي رضوان وحسن الرداد يعلقان على شائعات وفاة سمير غانم

ونفت نقابة الممثلين وفاة الفنان سمير غانم بعد تداول شائعات وفاته اليوم بالتزامن مع انطلاق شائعات حول دخوله في غيبوبة بالمستشفى، وهو الأمر الذي أغضب أسرته ودفع رامي رضوان لنشر تدوينة على حسابه بفيسبوك كشف بها آخر تطورات الوضع الصحي لسمير غانم وقال:" ياخوانا الرحمة من الشائعات! احنا فينا اللي مكفينا، ارجوكم ما يتم تداوله غير صحيح.. الوضع لايزال حرج".

سمير غانم يقلق الجمهور على حالته الصحية

وعلق ايضاً الفنان حسن الرداد على شائعات وفاة الفنان سمير غانم ونشر تدوينه عبر حسابه بفيسبوك وقال:" لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم، ونرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبد العزيز.. الا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان".

وكان رامي رضوان قد علق أيضاً على شائعات دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة في المستشفى، وقال في تدوينة له على فيسبوك:" اغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح.. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع..ارجوكم اتقوا الله..مش كده! الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم! لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل..و على حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

غموض الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وأثار الفنان سمير غانم القلق على حالته الصحية في الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء حول تدهور حالته الصحية في المستشفى، ويتواجد الفنان سمير غانم على جهاز التنفس الصناعي منذ ما يقارب 10 أيام، وكشفت مصادر عن عدم استقرار حالته الصحية وذلك بسبب متاعب في الكلى، وتداولت أنباء أيضاً حول إجرائه لجلسات غسيل كلى بالمستشفى بالإضافة إلى معاناته من فيروس كورونا وتواجده بالعناية المركزة.

ونفس الأمر بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز التي تتواجد في المستشفى منذ ما يقارب 20 يوما، حيث نقلت إلى المستشفى قبل سمير غانم بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ولم تكشف تطورات حالتها الصحية حتى الآن، في الوقت الذي نفت به المصادر خروجها من المستشفى أو العناية المركزة حتى اللحظة، وكشفت المصادر أن حالة دلال عبد العزيز مستقرة وتتلقى جلسات التنفس والأكسجين أيضاً بمستشفى العزل.