مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 28 الكوابيس تطارد إلهام الفضالة

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 28 شهدت عدة أحداث مثيرة وكوميدية، وذلك بعد نجاح خطة ليالي دهراب "منيرة" في الإيقاع بفوز وإدخالها السجن.

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 28

ومن أبرز أحداث الحلقة 28 من مسلسل "أمينة حاف" معاناة أمينة "إلهام الفضالة" من الكوابيس والتي تطارها بسبب وفاة زوجها الأول بقنبلة في سيارته، وترى أمينة في الحلم زوجها في لحظة وفاته وهي بجانبه، وهو ما يزيد الغموض حول حادث مقتل زوجها وتسببها به، وكذلك الغموض حول الأموال والثروة التي حصلت عليها بعد وفاة زوجها الأول.

أحداث مسلسل "أمينة حاف"

وتشهد أحداث الحلقة 28 من مسلسل "أمينة حاف" نجاح خطة ليالي دهراب "منيرة" في الإيقاع بفوز، زوجة طليقها، وذلك بعد أن أقنعتها بالدخول معها شريكة في تجارة الشعر المستعار، ولكنها استوردت بضاعة مغشوشة للإيقاع بها، وكذلك دخلت منيرة في شجار مع زوجات فارس بسبب غيرتهن من خطوبة ابنه منها.

مسلسل "أمينة حاف"

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل "أمينة حاف" خطوبة منير شقيقة أمينة من ضاري، ابن زوجها الجديد فارس، وتضغط أمينة على منيرة من أجل إتمام الزواج والخطوبة، وتنصح شقيقتها بضرورة تغيير طريقتها في التعامل حتى تنجح في خطبتها، ولكنها تكتشف إن شقيقتها منيرة ما زالت تفكر في إثارة غيرة طليقها بدر، وتحرج منيرة شقيقتها أمينة أثناء حديثهما، وتسألها عن مصدر ثروتها وأموالها، وكذلك تسألها عن طريقة وفاة زوجها الأول، ولكن أمينة تتهرب من الإجابة وتعنفها وتهددها في حال السؤال مرة أخرى عن هذا الأمر، وتجلس منيرة مع خطيبها الجديد ضاري في المنزل في جلسة تعارف بينهما، ويتبادلان الأحاديث الرومانسية ويحتفلان بخطوبتهما في المنزل.

ويذكر أن قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.