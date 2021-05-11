فيديو هاني مهنا يكشف سراً عن حادث مقتل المطربة ذكرى وتفاصيل أزمة زفاف ابنته

هاني مهنا حل ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وتحدث عن عدة أمور حول حياته الفنية والشخصية في تصريحاته بالبرنامج.

هاني مهنا يكشف سبب بكاء شيرين عبد الوهاب بعد لقائها به

ونفى الموسيقار هاني مهنا خلافه مع شيرين عبد الوهاب بسبب موقف قديم جمعهما في بداياتها الفنية، وقال إن أحد زملائه عرض عليه سماع صوت جديد لفتاة، وكانت شيرين عبد الوهاب، وأعجب بصوتها وإحساسها ولكنه نصحها بعد ان قابلها بالغناء الشعبي، واعتبرت شيرين ذلك إهانة لها وتقليلاً منها وبكت كثيراً بعد مغادرتها، وقال إنه التقى بها بعد نجاح أغنيتها الأولى "آه يا ليل" وقالت له إنها فهمت ما كان يقصده وان الغناء الشعبي كان سبب نجاحها في الأغنية.

هاني مهنا يكشف سراً عن حادث مقتل ذكرى

وتحدث هاني مهنا عن واقعة مقتل الفنانة الراحلة ذكرى، وقال إن الخادمة التي كانت في منزل ذكرى هو من أرسلها للعمل معها، وأضاف أن علاقته بذكرى وزوجها كانت قوية للغاية، ووصف حادث مقتلها على يد زوجها بـ"من الحب ما قتل"، وأضاف إن الخلاف بينهما كان حول الانجاب، وطلبت ذكرى الطلاق بسبب رغبتها في الانجاب وهددها زوجها بالمسدس وأراد تخويفها ولكن الرصاصة أصابتها وقتلتها.

هاني مهنا يتحدث عن أزمة زفاف ابنته

وعلق هاني مهنا عن أزمة حفل زفاف ابنته هنادي مهنا على أحمد خالد صالح، وذلك بعد حضور نجوم المهرجانات حفل الزفاف، وقال هاني مهنا إن تصريحاته وقتها فهمت خطأ، وأن ابنته تورطت في الأمر وتورطت في استضافة مغني المهرجانات حمو بيكا، مضيفاً أنه طلب منها عدم استضافته احتراماً لهاني شاكر، وأكد على رأيه في أغاني المهرجانات وعدم رضائه عن المستوى الفني لها.

وتحدث هاني مهنا عن علاقته بطليقته الفنانة سميرة سعيد، وقال إنه لم يتعمد التشهير بها أو فضح أسرارها ولكنه تحدث من قبل عن تفاصيل طلاقهما للتأكد على التزامهما واحترامهما وعلاقتهما الجيدة سواء في الزواج أو الطلاق، وتحدث عن علاقته بها، وكذلك نفى هاني مهنا حقيقة زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من سعاد حسني وأكد انهما كانا في قصة حب كبيرة ولكنها لم تكلل بالزواج.