مسلسل "النمر" الحلقة 28 هنا الزاهد تتزوج خالد أنور وتنتقم من محمد إمام

مسلسل"النمر" الحلقة 28 شهدت أحداث مثيرة وساخنة في الصراع بين محمد إمام "النمر" و ملك التي تجسدها "هنا الزاهد"، وذلك لرغبة الأخيرة في الانتقام لوالدها محمد رياض.

مسلسل "النمر" الحلقة 28

ومن أبرز أحداث الحلقة 28 من مسلسل "النمر" اتفاق هنا الزاهد "ملك" وخالد أنور "حسن الحلق" على الزواج وإقامة حفل زفاف كبير من أجل الانتقام من "النمر" محمد إمام، وبالفعل احتفلت بزفافها وحضر النمر لتهنئتهما على الزفاف، ولكن يغضب بشده بسبب حبه القديم لها، وتكتشف زوجته "شمس" نرمين الفقي هذا الأمر، ويحكي لها انه يحب ملك منذ أن كان عمره 5 سنوات.

أحداث مسلسل "النمر"

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل "النمر" انتقام ملك من النمر بعدة طرق، وأولها ترشيحها لنفسها في انتخابات مجلس الشعب ضده، وتتحد مع تجار الذهب ضد النمر، وتتوعده بالانتقام منه بسبب اعتقادها انه من قتل والدها، وكذلك تدخل ملك في عدة مزادات ضد النمر وتكسبها وهو الأمر الذي يغضبه بشده منها، وتشعل الصراع بينهما، ولكنها تستمر في التخطيط له.

وتعرف هنا الزاهد من والدتها ان "علي" ابن شمس هو أخيها بالفعل، ولكن والدها محمد رياض أخفى الأمر عنها طوال حياتها، وتعود هنا إلى أخيها علي وتتحد معه ضد النمر أيضاً، ورغم زواجها من خالد أنور "حسن" إلا انه تتفق معه على التخلص من النمر قبل ان تعتبره زوجها فعلاً، وتشهد الحلقة حدثاً مثيراً أيضاً بتعرض مصنع النمر الجديد للحرق بتخطيط من ملك، وذلك بعد افتتاح المصنع مباشرة وهو ما يزيد من الضربات التي يتعرض لها النمر.

مسلسل "النمر"

وتنتهي الحلقة 28 من مسلسل "النمر" بالقبض على "علي" محمد مهران ابن شمس بتهمة قتل الشيمي رضوان "محمد رياض"، وكذلك وجدت "فريدة" والدها "الحاوي" وهو غارق في دمائه في المنزل، بعد تعرضه للطعن، وهو ما يزيد الغموض والتشويق في أحداث المسلسل.