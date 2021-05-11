شاهد.. محمد رمضان يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني‎

أعلن الفنان محمد رمضان، تضامنه مع الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس وتهديد أهالي الحي بالتهجير.
ووجه محمد رمضان رسالة إلى الفلسطينيين، عبر مقطع فيديو على إنستغرام، قال فيها ”ربنا وقلبنا مع إخوتنا الفلسطينيين ربنا يشفي المصابين ويرحم شهداءنا ويسكنهم فسيح جناته ويقويكم وثقة في الله تبقوا في أحسن حال ويرزقكم الأمن والاستقرار والنصر“، وأرفق رمضان الفيديو بتعليق كتب فيه ”فلسطين في القلب.. العرب رمز الصمود.. أنا عربي وأفتخر“.
وينضم بذلك رمضان إلى عدد كبير من المشاهير ممن عبروا عن دعمهم للفلسطينيين واستيائهم مما يحدث في القدس وذلك من خلال وضع هاشتاغ ”#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح“، وأبرزهم محمد هنيدي، أصالة، هند صبري، وراغب علامة، وغيرهم الكثير.
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