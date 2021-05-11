بعد الانتهاء من فعالية نقل موكب المومياوات الملكية، تم اليوم، الانتهاء من إعادة تركيب البوابة الخارجية الأصلية للمتحف المصري بالتحرير، والتي تم فكها منذ شهور وحفظها بحديقة المتحف وتركيب بوابة غيرها حديثة بصورة مؤقته لحين الانتهاء من خروج المومياوات الملكية من المتحف إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضحت السيدة صباح عبد الرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن البوابة الحديدية الخارجية الأصلية للمتحف المصري تم فكها منذ شهور قبل الفعالية للحفاظ عليها وتسهيل خروج موكب المومياوات، حيث أشارت الدراسات ضيق المسافة بين ضلفتي الباب بعد فتحه مما يصعب من عملية مرور الموكب، لذلك تم تدعيم وفك البوابة الأصلية بمعرفة المختصين وتصنيع بوابة أخرى حديدية بصورة مؤقتة تسمح بمرور الموكب بسهولة وللحفاظ على البوابة الاصلية .

وأشارت عبد الرازق إلى أن البوابة الخارجية الأصلية للمتحف كان قد تم ترميمها واعادة تشغيلها العام الماضي، لأول مرة منذ تعرضها للتلف عام ٢٠١١.