حرصت الفنانة سوسن بدر على دعم الشعب الفلسطيني وشاركت بصورة تتضامن فيها مع فلسطين من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت سوسن بدر : “ صوت الجرس والأذان على قلبها حراس …فلسطين ”

حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة لـ24 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 103 إصابات.

وقالت الصحة إن ارتفاع أعداد الإصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي بمخيم الشاطيء غرب غزة.

وتستمر الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة بشكل مكثف منذ ساعات الفجر .

وبحسب وكالة معا الفلسطينية فان طائرات الاحتلال قصفت أرضا زراعية شمال قطاع غزة وموقعا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي غرب غزة والذي يتم قصفه للمرة الخامسة.