السياحه: الانتهاء من أعمال التعقيم الدورية لمتحف شرم الشيخ

استمراراً لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة وتوفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة خلال فترة الأعياد المقبلة، قام متحف شرم الشيخ بأعمال التعقيم والتطهير الدورية.
وقال الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان. وأنها شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والاسطح التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان .
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