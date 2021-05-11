مسلسل "خلي بالك من زيزي" الحلقة 30 أحداث مثيرة ونهايات سعيدة .. حيث شهدت الحلقة الأخيرة من العمل الذي يعرض عبر منصة شاهد وMBC مصر، العديد من المواقف المشوقة لأبطال العمل وعلى رأسهم أمينة خليل التي تقوم بدور زيزي.

زيزي تنفذ مشروعها لمساعدة المصابين بـ ADHD

زيزي بعدما حرصت على أن تكشف للجميع حقيقة إصابتها بـ ADHD قررت الاستفادة من اختلافها ومساعدة الأطفال والمراهقين المصابين بنفس المرض، من خلال اجتيازها إحدى الدورات التدريبية وتدشين مشروع "Steps" الذي يمثل رحلة الحياة بخطواتها للتحكم في الانفعال وضبط التركيز والحركة لمصابي الـADHD من خلال برامج متنوعة تهدف إلى تفريغ الطاقات الزائدة بطرق سليمة تساعدهم على التركيز بشكل أكثر تميزًا عن غيرهم، وذلك بمساعدة الطفلة تيتو.

مواجهة بين زيزي وطليقها هشام عسل

كما تعرض والد زيزي الذي يقوم بدوره بيومي فؤاد إلى وعكة صحية تطلبت نقله إلى المستشفى، وكان هشام طليق زيزي هو من أنقذ حياته بنقله إلى المستشفى بسرعة، وهو ما تسبب في مصالحة صفاء الطوخي لبيومي فؤاد وعودتها إليه بعد أن كانت قد طلبت الطلاق منه، كما عادت زيزي ووالدتها مقربتين مجددًا، فيما قررت ابنة خالة زيزي التغلب على مخاوفها والسفر لزوجها بدولة المغرب.

وواجهت زيزي طليقها هشام عسل بحقيقة مرضها واعتذرت له عن الأضرار التي تسببت له فيها، كما عاتبته بسبب اختياره مسبقًا الابتعاد والدخول في قصة حب جديدة دون علمها، ومشاركتها بأنه قرر إنهاء علاقته بها.

نهاية سعيدة لأحداث "خلي بالك من زيزي" وزواج زيزي ومراد

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل بمفاجأة محمد ممدوح أو مراد، لزيزي بطلب الزواج منها داخل مشروعها الجديد بحضور كل المقربين منهم، وكل من ساعدوها في السيطرة على مرضها النفسي، كما حقق لها مراد حلمها بأن يكون لهما منزلًا داخل أرضه بالمنصورة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "خلي بالك من زيزي"، يدور حول مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الإنفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، والعمل ينتمي للدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي ونهى عابدين وصبري فواز وأسماء جلال وعلي الطيب الطفلة ريم عبد القادر وآخرين. كتابة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.