مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 29 قصي خولي يضرب نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم "سما" تخدع "صافي" قصي خولي في الحلقة 29 من مسلسل "عشرين عشرين"، بينما تنجح "رسمية" كارمن لبس في إنقاذه، وتلقي الشرطة القبض على "الحوت" فادي إبراهيم وتبدأ التحقيق معه.

الشرطة تقبض على الحوت

تبدأ قوات الشرطة في التحرك إلى قصر "الحوت" من أجل إلقاء القبض عليه وهناك يبدأ إطلاق النار بشكل مكثف وتتمكن الشرطة في النهاية من القبض على "الحوت" فادي إبراهيم، وتصل المعلومات إلى "رسمية" كارمن لبس بأن الحوت قد تم القبض عليه، وتتصل رسمية بكل من "هرم" طوني عيسى، و"وردة" رولا بقسماتي ويصدمان من سماع خبر القبض على والدهما.

ويحاول "سلطان" فادي أبو سمرة استغلال الوضع في الحارة بعدما تم القبض على "بلبل"حسين مقدم وزوجته "سعاد" ماريتا الحلاني ويهاجم سلطان "صافي" قصي خولي ورجاله وكونهم تجار ممنوعات مما يتسبب في انقسام الحارة.

سما تخدع صافي وتكشف للشرطة عن مكانهما

نادين نسيب نجيم "سما" تناقش مع "صافي" مصيرهما كما تحاول أن تقرأ له الفنجان حيث تكشف أنها سوف يتعرض للخيانة من أشخاص مقربين له، ويعتقد صافي أن من يقوم بهذا قد يكون خاله الحوت انتقاما منه، ويستغرق صافي في النوم بسبب تخديرها له، وتتحدث سما عن حبها له وتؤكد أنها لا تعرف سبب هذا الحب الكبير، وتطلب منه أن يسامحها عن ما سوف يحدث، وتؤكد أنها مجبرة على أن تقديمه للعدالة بسبب طبيعة عملها وكذلك من أجل حق شقيقها الذي رحل.

تنجح سما في الاتصال بالشرطة من خلال هاتف صافي ويحددون موقعها وتبدأ الشرطة في التحرك إلى الموقع، بينما تذهب رسمية ومعها هرم ووردة إلى المكان الذي يتواجد فيه صافي ويكتشفون ما فعلته سما التي تحاول أن تهرب لكن تفشل، وعند ذهاب الشرطة إلى الموقع الذي تم تحديده لا يجدونها.

صافي يصفع سما بعد اكتشافه خيانتها له

رواد عليو "نورا" تعترف لـ"بدر" كميل يوسف بما قامت بفعله بينما يهاجمها بدر ويؤكد أنها قد خانت من سعو لحمايتها ويتركها ويرحل، وتسعى نورا لمغادرة الحارة والابتعاد عنها، هرم ينقل صافي إلى مكان جديد وكذلك سما التي يتم احتجازها، وبعدما يعود صافي إلى وعيه يكتشف الخيانة التي قامت بها سما في حقه ويشعر بالإهانة ويؤكد له هرم أنهم نجحوا في السيطرة على سما قبل هروبها، فيذهب إليها ويصفعها، بينما يرفض الحوت أن يخضع للتحقيقات من قبل الشرطة ويؤكد أنه لن يعترف بأي شيء ويطلب أن يحضر محامي خاص له من أجل الدفاع عنه.