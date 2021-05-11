دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتظهر بوزن زائد ..بالفيديو والصور

دنيا بطمة تظهر بوزن زائد في أحدث اطلالاتها على انستغرام حيث بدت مرتدية القفطان المغربي باللون الداكن بينما ظهر قوامها بوزن زائد وملحوظ مقارنة بإطلالاتها السابقة، كما احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلاد والدتها في احد المطاعم التي لم تتمالك والدتها البكاء تعبيرا عن فرحها بهذه المناسبة بحضور افراد اسرتها.

دنيا بطمة تظهر بوزن زائد في احدث اطلالاتها

الفنانة المغربية دنيا بطمة شاركت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمجموعة صور لها من داخل منزلها استعرضت اطلالتها بالقفطان المغربي المزخرف، إلا أن الجمهورر توقف فوراً عند الزيادة الملحوظة في وزنها حيث بدت بأنها اكتسبت بعض الكيلوغرامات الزائدة مقارنة بصورها السابقة.

ورجح البعض زيادة وزن دنيا بطمة جراء مكوثها في المنزل خلال شهر رمضان وقلة نشاطاتها الفنية، بينما اعتبر آخرون بأن الزيادة ترجع الى الأسباب الطبيعية بعد الولادة حيث انجبت دنيا بطمة ابنتها الثانية قبل حوالي أشهر قليلة.

دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وفي سياق آخر، احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلاد والدتها ليلى الأطلسي، برفقة زوجها محمد الترك وباقي أفراد عائلتها في احد مطاعم مدينة مراكش.

ونشرت دنيا بطمة مجموعة من مقاطع الفيديو على ستوري انستغرامها عكست اجواء الحفل حيث ظهرت والدتها في المطعم وهي تقطع قالب الكاتو، كما ظهرت وهي تبكي تأثرا بالمناسبة التي أعدها لها صهرها محمد الترك رفقة بناتها، دنيا وابتسام وإيمان، إضافة إلى صديق العائلة الفنان ناصيف نبيل واليوتيوبر فؤاد قبيبو، خطيب الشقيقة الكبرى للفنانة دنيا بطمة.

يذكر ان شقيقة دنيا بطمة، ابتسام بطمة، كانت قد خرجت من السجن قبل فترة ماضية بعد امضائها عقوبتها بسبب القضية الشهيرة "بيبي مون" التي تتعلق بفضائح المشاهير على احد حسابات السوشيال ميديا.