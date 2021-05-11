جلسة محاكمة حسن شاكوكش في سب وقذف ريهام سعيد

قررت محكمة جنح بولاق الدكرور، تحديد جلسة 29 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبى حسن شاكوش في اتهامه بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد". وكان المحامي شعبان سعيد دفاع الإعلامية ريهام سعيد، قد تقدم ببلاغ ضد "حسن منصور موسي" الشهير بحسن شاكوش" اتهمه بنشر فيديو على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهاجم موكلته بعبارات تحمل معانى السب والقذف وخدش لسمعة العائلة.

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