مسلسلات سقطت من حسابات الجمهور في دراما رمضان 2021 .."لحم غزال" و"فارس بلا جواز" الأبرز

يوم واحد يفصلنا عن الحلقات الأخيرة من موسم دراما رمضان 2021 الذي كان حافلاً بمجموعة كبيرة من الأعمال في ظل تواجد أسماء بارزة على الساحة الفنية، يوم واحد ويسدل الستار اذاً على احتدام المنافسة الدرامية لهذا الموسم الذي اكتملت الصورة النهائية لملامحه مع الحلقات الأخيرة، وفي حين أن عدد من المسلسلات تصدر الترند واهتمام الجمهور بشكل واسع ويومي على السوشيال ميديا، بدا وهج بعضها خافتاً جداً بعدما سقطت من حساباتهم ولم تستقطب المشاهدات والأصداء المطلوبة، فنرصد لكم أبرزها.

مسلسل "لحم غزال"

رغم أن غادة النجمة غادة عبد الرازق باتت في السنوات الأخيرة رقماً صعباً في الدراما، إلا انه يبدو تعثرت في اختياراتها هذا العام حيث لم يلقى مسلسلها "لحم غزال" الأصداء المطلوبة بين الجمهور خاصة في ظل تأطرها بشخصية "المرأة الشعبية" التي كانت قد اطلت بها ايضا في مسلسلها العام الماضي "سلطانة المعز".

ورغم ايضا أن غادة عبد الرازق ظهرت بـإطلالات "نيولوك" متعددة ومختلفة عن سابق مسلسلاتها، كظهورها بالشعر الوردي او الشعر الأشقر، لكن ذلك لم يشفع لها بأن تأسر قلوب المشاهدين وتفاعلهم توازايا مع عدم انجذاب المتابعين لقصة العمل او حتى الديكورات وغيرها من العناصر التي تعتبر من ركائز نجاح الأعمال الدرامية.

"لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، يشارك في بطولته غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، عارفة عبدالرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.

مسلسل "كل ما نفترق"

مسلسل "كل ما نفترق" تصدر اهتمام الجمهور في شهر رمضان 2021 ليس بأحداث وقصة العمل التي جاءت خالية من عناصر الإبهار للمشاهدين، انما بأزماته التي سبقت تفاصيل العمل نفسه حيث عانى العمل من ازمات متعددة أثرت ايضا بشكل سلبي على حضوره ضمن المنافسة، وكان أبرزها الأزمات بين بطلة العمل ريهام حجاج وبين زملائها ومنهم ايتن عامر.

وتخلل المسلسل انتقادات واسعة من قبل الجمهور للعديد من الأحداث والمشاهد التي باتت محل سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل المسلسل يسقط من حساباتهم ضمن هذا الموسم.

"كل مانفترق"، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، أيتن عامر، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، بالإضافة إلى هند عبدالحليم وطارق عبدالعزيز، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

مسلسل "كله بالحب"

مسلسل "كله بالحب" للفنانة زينة لم يحظى بالأصداء الإيجابية بين رواد السوشيال ميديا مقارنة مع الأعمال الأخرى المعروضة، وبدا وهج العمل خافتا وصامتا من أي مشاهد او أحداث مؤثرة او حتى اشادات بأي جانب منه، كما أن العمل طغى عليه العديد من الخلافات التي ادت إلى انسحاب الفنان أحمد السعدني والفنان مصطفى درويش من العمل، تزامنا مع انتقادات رواد السوشيال ميديا لظهور اسم الفنانة زينة على تتر المسلسل أربع مرات، لتثير الجدل بسبب هذا التصرف.

يشارك في بطولة مسلسل "كله بالحب" كل من الفنانة صابرين، وريم البارودي، ويوسف عثمان، ومصطفى درويش، ونور قدري، والعمل من تأليف محمد الإخشيدي، وإخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل "ضد الكسر"

لم تستطع نيللي كريم في مسلسلها "ضد الكسر" المعروض حاليا لموسم دراما رمضان 2021 أن تتفوق على نجاحها العام الماضي في المسلسل الكوميدي "بـ 100 وش"، ليأتي عملها "ضد الكسر" بأقل من التوقعات بأعين المشاهدين، لكن هذا لم يحجب الإشادات الإيجابية بأداء نيللي في المسلسل مع ابطال العمل.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

مسلسل "فارس بلا جواز"

مسلسل "فارس بلا جواز" للنجم مصطفى قمر فشل في حجز مكانة متصدرة او مميزة ضمن الأعمال الكوميدية المعروضة في موسم رمضان 2021، ولم تنل أحداثه التفاعل الصاخب من قبل رواد السوشيال ميديا خاصة وان قصته ناقشت موضوعا مستهلكا وسبق أن تكرر في عدة أعمال على غرار مسلسل "مطلوب عروسة" للنجمين أحمد بدير ويونس شلبي.

مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام، وضيوف شرف منهم مي كساب، عائشة عثمان، بشرى، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، صلاح عبدالله، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

مسلسل "راحوا"

وينضم للقائمة المسلسل اللبناني "راحوا" الذي انطلق عرضه قبل شهر رمضان وما يزال متواصلاً، إلا انه تلقى انتقادات عديدة من الجمهور بسبب الحشو المبالغ في أحداثه وعدم واقعية الحبكة الأساسية له المرتكزة على جريمة ارهابية تتم في أحد الملاهي الليلية ويتم اسقاط تداعايتها على حياة المشاركين في المسلسل، الى جانب تضمنه أحداثاً اعتبرت جريئة جداً على المجمتع اللبناني والعربي.

مسلسل "راحوا" من بطولة كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، نهلا داوود، ألكو داوود، ختام اللحام، رندة كعدي، أنطوانيت عقيقي، تانيا فخري، شربل زيادة، جان دكاش وغيرهم، من اخراج نديم مهنا، وكتابة كلوديا مرشليان.

وانتم أي مسلسل سقط من حساباتكم في موسم دراما رمضان 2021؟