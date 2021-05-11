هيا الشعيبي بالفيديو:"لا أتكلم عن زوجي كثيرًا خوفا عليه من الحسد"

هيا الشعيبي النجمة الكويتية حلت ضيفة على برنامج "سراي" الذي يعرض عبر شاشة atv الكويتية، وحرصت على الحديث عن زوجها الحالي الفنان هاني الطباخ، والإشادة به خاصة والكشف عن علاقته بابنها الأكبر فهد.

هيا الشعيبي تخاف من الحسد بسبب زوجها

هيا الشعيبي مازحت مقدمي البرنامج في البداية وأكدت أنها لا تريد الحديث كثيرًا عن الصفات الإيجابية التي يتميز بها زوجها هاني الطباخ حتى لا يتعرضان للحسد فيقوم بتطليقها، ثم عادت وأشادت به وأكدت أنه وقف بجانبها في العديد من الأوقات الصعبة، كما أنه يهتم بها بشكل كبير ويساندها في كل ما تمر به.

هيا الشعيبي تشيد بعلاقة زوجها وابنها الأكبر

وأضافت هيا الشعيبي عن زوجها وقالت: "ما في مثله وكنت أتمنى أن يكون أول زوج لي"، كما كشفت عن علاقة ابنها فهد من زوجها السابق، بزوجها الحالي هاني الطباخ، ولفتت إلى أن هاني هو من قام بتربية ابنها ويحبه كثيرًا مثل والده، متابعة: "هو من كبّر وربى فهد، وفهد يحبه كثيرًا.. والأب اللي ربى وليس من أنجب".

وكانت هيا الشعيبي قد تزوجت للمرة الأولى من والد ابنها فهد ولكنهما انفصلا عام 2010 وبعدها تزوجت من هاني الطباخ وأنجبت منه 3 أبناء هم فاطمة وجمال وسكينة.

أحدث أعمال هيا الشعيبي

ومن المعروف أن هاني الطباخ هو ممثل كويتي ارتبط اسمه بالفنان طارق العلي، ودخل المجال الفني عبر مشاركته في سيت كوم بعنوان "إشرب"، وبعدها شارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية منها مسلسلات "في ذاكرة الظل، ضرب العرايس، قررمش، الفلتة" ومسرحيات "تحت الصفر، البيت المسكون، جنوب أفريقيا" وغيرها من الأعمال الشهيرة.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة هيا الشعيبي هو المسلسل الكوميدي "بناية هب الريح" وهو عبارة عن دراما اجتماعية عن حسيبة الفتاة التي ترفض الزواج تماما بعد تعرضها لظروف أدت لرفضها الزواج من أي شخص ويحاول من حولها إقناعها بالعدول عن موقفها.

المسلسل يشارك في بطولته بجانب هيا الشعيبي كل من عباس النوري ومروة الأطرش وغادة بشور وأندريا سكاف وروعة ياسين وجيني أسبر وغيرهم.