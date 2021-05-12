مسلسل "موسى" الحلقة 29 سمية الخشاب تسقط من الشرفة بعد إنقاذ أطفالها

في الحلقة 29 من مسلسل "موسى"، موسى يقتل نوفل داخل محبسه بعد أن تم القبض على نوفل في فيلا شهاب.

موسى يقتل نوفل

نوفل الذي كان يسرق فيلا شهاب، يكتم أنفاس أمه ويتم القبض عليه بتدبير من عادل وشويكار، وهناك يتسسل إليه موسى ويكتم أنفاسه حتى يقتله.

حلاوتهم تسقط من الشرفة

حريق القاهرة يلتهم كل شيء، حلاوتهم تستطيع إنقاذ أطفالها الأربعة لكنها في النهاية تسقط من الشرفة.

وهبة الوزان لن يترك موسى يهنأ بكل شيء، وموسى مازال يسعى وراء شفيقة ليقتلها.

المسلسل بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي وإخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن .