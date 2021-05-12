مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 14 مقتل أحمد صلاح حسني

مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 14 شهدت أحداث ساخنة ومؤثرة، وأبرزها مقتل أحمد صلاح حسني، بعدما ضحى بنفسه من أجل انقاذ البقية من المصابين بالفيروس.

مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 14

ومن أبرز أحداث الحلقة 25 من مسلسل "كوفيد 25" ركوب الجميع لقطار من أجل الهروب من المصابين بالفيروس، والوصول إلى منطقة "العين السخنة" والتي يتواجد بها بقية البشر وتعتبر منطقة آمنة من المصابين في الفيروس، وفي القطار يعالج الدكتور ياسين الذي يجسده يوسف الشريف نفسه من الرصاصة التي أصابته ويخفي عن الجميع الأخطار التي سيواجهوها في الرحلة خوفاً على أعصابهم ومشاعرهم.

أحداث مسلسل "كوفيد 25"

وفي الرحلة يعلم الركاب أنهم سيواجهون هجوم من المصابين قبل الوصول إلى المنطقة الآمنة، وهو ما يشعرهم بالخوف الشديد، وتقطع عليهم فرحتهم وشعورهم بالتفاؤل لحياتهم الجديدة بعد الهروب من المصابين والفيروس، وتصدوا في البداية للمصابين الذين حاولوا ركوب القطار وقتلوا عدد منهم، ولكنهم استطاعوا احتلال احدى العربات في القطار.

واستمر هجوم المصابين بالفيروس على القطار، وحاولوا فصل العربة في القطار عن العربة الأخرى التي يتواجد بها غير المصابين إلا انهم فشلوا، وفي النهاية يستطيع أحمد صلاح حسني أن يفك العربة ولكنه لم ينجح في انقاذ نفسه، ويقوم بالتضحية من أجل البقية ويفتك به المصابين في مشهد مؤثر بنهاية الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل "كوفيد 25".

مسلسل "كوفيد 25"

ويذكر أن مسلسل "كوفيد 25" تدور قصته حول انتشار فيروس جديد في العالم باسم "كوفيد 25" ويجعل المصابين به يهاجمون غير المصابين ويقتلوهم، ويسعى يوسف الشريف لمعرفة لغز الفيروس وعلاجه لانقاذ البشر منه، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد صلاح حسني وأمير صلاح الدين وعماد رشاد وآيتن عامر وراندا البحيري وغيرهم.