مسلسل "حرب أهلية" الحلقة 29 انهيار يوسف ونادين وتشويه وجه تمارا

في الحلقة 29 من مسلسل "حرب أهلية"، نادين تتعرض لحادث سيارة مؤلم بعد أن تعرضت للطرد على يد الجميع.

نادين تفقد جنينها

مريم بعد أن عرفت أن نادين تعرض قصرها للبيع تذهب إليها وتطردها، فتذهب نادين إلى بيت يوسف لتلومه على إعطائه الأوراق لمريم فيطردها.

نادين التي تمشي في الشارع وهي منهارة تتعرض لحادث سيارة تكون نتيجته فقدان جنينها.

تشويه وجه تمارا

القبض على سارة شقيقة يوسف في كمين ومعها كمية من الممنوعات ويوسف ينهار بشدة، وهي تلومه بأنه هو السبب في كل ما حدث له.

في نهاية الحلقة 29 من مسلسل "حرب أهلية"، مجموعة من البلطجية تتهجم على فريدة ونادين ويشوهون وجه تمارا بسلاح أبيض.

المسلسل بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وإخراج سامح عبد العزيز