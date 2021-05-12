مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 30 مواجهة بين سرية وسفينة ونهاية مفاجئة

مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 30 والأخيرة، شهدت عدة أحداث مثيرة ومشوقة، بعد نجاح خطة الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان في الاستيلاء على السوق والتخلص من زاهي العتال.

مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة الأخيرة

ومن أبرز مشاهد وأحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ملوك الجدعنة" عودة زاهي العتال "عمرو عبد الجليل" للانتقام من شركائه السابقين بسبب خيانتهم له، ووضع السم لسليم واستحوذ على ممتلكاته، وخطط للإيقاع بين سفينة وسرية "عمرو سعد ومصطفى شعبان"، وأخبر مساعده "مجدي" أنه سينتظر ان يقتل أحد منهم الآخر قبل أن يقضي عليهما تماما.

أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

وينجح عمرو سعد في الاستحواذ على البضاعة المهربة وكذلك يخدع الجميع باتفاقه مع مصطفى شعبان في النهاية، واتضح انهما أوهما الجميع بعداوتهما حتى ينتصرا على الجميع، وبالفعل يقع زاهي العتال في الفخ ويحضر مواجهتمها بالأسلحة، ولكنهما قررا الاتحاد وقتل زاهي العتال ورجاله، وعودة صداقتهما من جديد.

ويبحث عمرو سعد عن "فاتن" ياسمين رئيس، ويأمر أحد مساعديه بإختبارها والعثور عليها، قبل ان يفاجئها بزيارتها في المنزل وعرض الزواج عليها وقدم لها خاتم الزواج واعتذر لها عن ما بدر منه وعن الظلم الذي تعرضت له، وكذلك يقتل مجدي "أحمد صفوت" بسنت بعدما تورطت في إبلاغ الشرطة عن موقع المخدرات وذلك بتخطيط من "سرية".

مسلسل "ملوك الجدعنة"

وتشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل "ملوك الجدعنة" عدة مشاهد ونهايات سعيدة ومن أبرزها زواج سفينة من روان، بعدما أقنعته أخته "رانيا يوسف" بالزواج منها، وكذلك تعود رانيا يوسف "نجلاء" إلى زوجها الأول بعدما تغير حاله وعارضها مصطفى شعبان في البداية على قرارها إلى انها أقنعته بانه يحبها ووعدها بالتغيير، وتنتهي الحلقة بمشهد ولادة رانيا يوسف لابنها الجديد واحتفال أهل الحارة بالعيد وبعودة سفينة وسرية.