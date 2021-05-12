مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 29 غفران يقتل حمزة ابن عساف

ايهاب المصري الأربعاء,12 آيار (مايو) 2021 - 00:14 في الحلقة 29 من مسلسل :نسل الأغراب"، غفران الغريب يقتل حمزة بخنقه وهو بين أحضانه إنتقاما لمقتل سليم الغريب على يد عساف. عساف يقتل نميري بعد سليم عساف الغريب يقتل سليم ابن غفران بدم بارد، ولم يكتف عساف بذلك بل قام بتطليق جليلة بعد أن أذلها دوت الخليج وغفران أمام البلدة كلها. عساف يتجبر أكثر ويقتل أخيه نميري الذي لامه على قتل سليم. إنهيار جليلة علي الغريب يهدد عساف بأن الموت سيكون نهايته وأنه سيشهد إعدامه وأنه لن تكون له حرمة موت، وجليلة تنهار بسبب موت سليم وحمزة. مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا و أمير كرارة و مي عمر وإخراج محمد سامي.

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