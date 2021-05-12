مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 29 ظهور استثنائي لأحمد عز ومشهد مؤثر لأحمد حلمي

مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 29 شهدت عدة أحداث مؤثرة ومشوقة، وكذلك عدة مفاجآت بعد ظهور عدد من النجوم بالحلقة مثل أحمد عز ومحمد رجب وأحمد حلمي وغيرهم.

مشهد مؤثر لأحمد حلمي في "الاختيار 2"

ومن أبرز مفاجآت الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار 2" ظهور الفنان أحمد حلمي ضيف شرف في الحلقة، وقدم دور والد فتاة صغيرة قتلت في احدى العمليات الإرهابية، ويذهب للقاء "زكريا" كريم عبد العزيز، والذي يقدم له العزاء ويخبره أن الشرطة نجحت في استرداد حق ابنته وقبضت على منفذي الجريمة، وقدم أحمد حلمي مشهد مؤثر في الحلقة بعد حديثه عن حزنه على ابنته.

أحداث مسلسل "الاختيار 2"

ولاقى ظهور أحمد حلمي في الحلقة تفاعل كبير من الجمهور، خاصة أنه قدم مشهد مؤثر ومبكي في الحلقة، على عكس أدواره وطبيعته الكوميدية، بالإضافة إلى لقائه مع كريم عبد العزيز في مشهد واحد بالمسلسل، وشهدت الحلقة أيضاً ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد رجب بالإضافة إلى الفنان ماجد الكدواني والذي ظهر في الحلقات السابقة أيضاً.

أحمد عز في مسلسل "الاختيار 2"

ومن أبرز مفاجآت الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار 2" ظهور الفنان أحمد عز أيضاً كصيف شرف في العمل، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في ظهوره بشخصية "سيف العربي" التي يقدمها في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو ما شوق الجمهور لمشاركته في العمل خاصة بعد تداول أنباء حول مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، بالإضافة إلى ظهوره في الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار 2" نجاح الشرطة في القبض على عناصر إرهابية كانت تخطط في تفجير ستاد القاهرة، ويذكر أن مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم رياض الخولي وهادي الجيار وأسماء أبو اليزيد وبشرى وانجي المقدم وغيرهم.