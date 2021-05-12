مسلسل "النمر" الحلقة 29 نجاة محمد إمام من الموت

مسلسل "النمر" الحلقة 29 شهدت عدة أحداث مثيرة ومشوقة وعلى رأسها نجاة محمد إمام من الموت ومقتل صديقه "سكلانس" بعد ان تلقى الرصاص بدلاً عنه.

مسلسل "النمر" الحلقة 29

ومن أبرز أحداث ومشاهد مسلسل "النمر" في الحلقة 29، شك النمر "محمد إمام" في وجود خائن بين رجاله يقوم بنقل أخباره إلى منافسيه تجار الذهب، لذلك قام بعمل كمين لاكتشاف الخائن، وأبلغ رجاله بالصفقة الجديدة التي يجهز لها، ولكنه وضع في السيارات بضاعة مغشوشة بدلاً من البضاعة الأصلية.

أحداث مسلسل "النمر"

وعرفت ملك "هنا الزاهد" بالصفقة، واعترضت سيارات النمر من أجل الاستيلاء على محتوياتها، ونفس الأمر فعله "حسن الحلق" واعترض سيارة أخرى من سيارات النمر، ولكنهم اكتشفوا ان البضاعة التي حصلوا عليها مزيفة، وأصيبوا بالصدمة من ذلك الأمر، وفي نفس الوقت يقابل النمر "فريدة" والتي تطلب منه ان ينتقم لها بعد مقتل والدها "الحاوي".

وتخبر فريدة النمر بعدة أسرار من والدها الحاوي، ويخبرها النمر انه لم يقتل الحاوي أو الشيمي رضوان، وتفاجئه فريدة بطلبها الزواج منه، ولكنه يرفض بسبب زواجه من "شمس" التي تجسدها نرمين الفقي، وتخبره فريدة انه بزواجه منها سينتقم من ملك وحسن الحلق، ولكنه يصمم على رفض الزواج منها.

مسلسل "النمر"

وتنتهي الحلقة 29 من مسلسل "النمر" بنهاية صادمة، بعدما واجه محمد إمام "عامر" الذي يجسده أحمد عبد الله محمود، ويخبره انه هو الخائن، ويواجهه بالدليل من خلال مكالمات مسجلة، ويعترف له عامر بذلك ويؤكد له انه فعل ذلك من أجل الأموال، ويخرج مسدسه لإطلاق النار على النمر ولكن "سكلانس" يتلقى الرصاصة بدلاَ عنه ويقتل، وهو ما يصيب محمد إمام بالصدمة والحزن لمقتل صديقه.