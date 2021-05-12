مسلسل "الطاووس" الحلقة 30 ظهور أمينة في المحكمة والحكم على المتهمين في قضيتها

مسلسل "الطاووس" الحلقة 30 والأخيرة شهدت عدة أحداث مشوقة وساخنة، وعلى رأسها الحكم بالاعدام على المتهمين في قضية اغتصاب "أمينة" التي تجسدها سهر الصايغ.

مسلسل "الطاووس" الحلقة الأخيرة

ومن أبرز أحداث مسلسل "الطاووس" مشهد المحاكمة الأخيرة في قضية اغتصاب "أمينة" التي تجسدها سهر الصايغ، وقدم المحامي كمال الاسطول الذي يجسده جمال سليمان مرافعة قوية في المحكمة، وقابله المحامي "ضياء شاهين" الذي يجسده أحمد فؤاد سليم، بمرافعة ضده، وطلب من المحكمة تبرئة المتهمين وإخلاء سبيلهم ومنهم ابنه "زين" المتهم في القضية.

أحداث مسلسل "الطاووس"

وتشهد جلسة المحاكمة عدة وفائع مثيرة أيضاً ومن بينها شهادة "بدرية" في القضية بالزور، وقالت إن أمينة على علاقة بالمحامي "كمال الأسطول"، إلا انه استطاع ان يثبت عكس كلامها وادعائها، وانتهت الجلسة بالحكم على المتهمين بالإعدام في قضية اغتصاب "أمينة"، وذلك بعد تصدر القضية للرأي العام ومواقع التواصل.

مسلسل "الطاووس"

وكانت أبرز مفاجأة في مسلسل "الطاووس" هو ظهور أمينة في المحكمة وفي الحلقة، بعدما أوهمت الجميع بوفاتها في الحلقة السابقة، وذلك بتخطيط من المحامي كمال الأسطول لرغبته في حمايتها من اعتداء أسرة المتهمين عليها وذلك بعد تهديدها بالقتل لإجبارها على التنازل عن القضية، وتنتهي الحلقة بإصابة أحمد فؤاد سليم بالمرض بسبب حزنه على ابنه بعد الحكم عليه، وكذلك تنظيم فرح دورات لتوعية الفتيات بقضايا الاغتصاب.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تعرضت للاعتداء الجسدي من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، خاصة وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية ويحاولون الهروب من جريمتهم طوال الحلقات، مسلسل "الطاووس" بطولة كل من جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.