تعرف على تعليق غادة رجب على ظهور أحمد حلمي في الاختيار 2

علقت الفنانة غادة رجب على ظهور النجم أحمد حلمي كضيف شرف في الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار 2". ونشرت غادة صوراً لـ أحمد حلمي عبر حسابها علي انستجرام وكتبت "من مشاهد عمره #أحمد_حلمي كنت صادق لأبعد الحدود #الاختيار2" وجسّد أحمد حلمي شخصية والد طفلة استشهدت ضمن عملية إرهابية قام بها تكفيريون، بينما ظهر أحمد عز ومحمد رجب كضباط بالمخابرات العامة المصرية. ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON في التاسعة والنصف مساء، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.

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