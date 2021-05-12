الثقافة تحتفل بعيد الفطر على اليوتيوب

مواد إبداعية متنوعة على يوتيوب الثقافة فى عيد الفطر

أفلام تسجيلية ومسرحيات نادرة وعروض للأطفال وحفلات غنائية وصالون ثقافى على يوتيوب الثقافة فى عيد الفطر

احتفالا بعيد الفطر المبارك وحرصا على التواصل الدائم مع الجمهور تبث وزارة الثقافة عبر قناتها علي اليوتيوب(https://youtube.com/.../%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D9%88%D8... ) سلسلة احتفالات ثقافية وفنية تستمر علي مدار 6 أيام متصلة وتهدف إلي نشر الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية حيث تبدأ في العاشرة مساء الأربعاء 12 مايو باحتفالية فنية تحمل عنوان ليلة العيد يشارك فيها خمسة من نجوم الطرب المصري هم أحمد جمال وأحمد سعد ومحمد الشرنوبي ومي فاروق وريهام عبد الحكيم .

وفي أول أيام عيد الفطر الخميس 13 مايو يعرض فى السادسة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل حسين رياض يليه فى السابعة مساء مسرحية الأطفال الأراجوز وفى العاشرة مساء يبث حفل للمفربية جنات .

وتتواصل العروض ثانى أيام عيد الفطر الجمعة 14 مايو حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان كمال يس يليه فى السابعة مساء حفل للنجم مدحت صالح ، وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية عفريت لكل مواطن تاليف لينين الرملى إخراج محمد أبو داوود وبطولة نبيل الحلفاوى ، عبلة كامل ، حسن حسين ، ثريا حلمى .

أما ثالث أيام عيد الفطر السبت 15 مايو يبث فى التاسعة مساء حفل للنجم وائل جسار وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية رصاصة فى القلب تأليف توفيق الحكيم وإخراج حسن عبد السلام وبطولة على الحجار ، أنغام أحمد رزق ، سامى مغاورى .

ويستمر البث الاحد 16 مايو حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان عزت العلايلى ، وفى التاسعة مساء حفل لأمير الغناء العربى هانى شاكر ، تعقبه مسرحية السبنسة تاليف سعد الدين وهبه وإخراج سعد اردش وبطولة سميحة أيوب ، فردوس حسن ، أحمد الجزايرلى .

أما الأثنين 17 مايو فيذاع فى التاسعة مساء حفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومشاركة عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم ، يعقبه فى العاشرة مساء احدى حلقات صالون الأوبرا الثقافى والتى استضاقت النجم عادل إمام .