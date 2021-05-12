حرص الفنان وائل جسار على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وشارك بصورة تضامن فيها مع فلسطين من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلق وائل جسار على الصورة قائلا "فلسطين بقلبي الله ينصر شعب فلسطين الحبيبة".
يذكر ان أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، امس الثلاثاء، استشهاد 28 شخصًا من بينهم 10 أطفال وسيدة، و152 مصابًا، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة.
وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي تجدد بشكل عنيف شمال قطاع غزة، بمشاركة زوارق الاحتلال الحربية المتواجدة قبالة سواحل القطاع في الهجمات.
كانت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تجددت عصر اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن جيش الاحتلال تكثيف الهجمات.
ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بجوار مسجد الشهيد محمود طوالبة شرق شارع النفق وسط غزة مما أدي لتواجد إصابات تحت الأنقاض
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل جسار يتضامن مع الشعب الفلسطيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.