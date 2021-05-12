وائل جسار يتضامن مع الشعب الفلسطيني

حرص الفنان وائل جسار على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وشارك بصورة تضامن فيها مع فلسطين من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق وائل جسار على الصورة قائلا "فلسطين بقلبي الله ينصر شعب فلسطين الحبيبة".

يذكر ان أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، امس الثلاثاء، استشهاد 28 شخصًا من بينهم 10 أطفال وسيدة، و152 مصابًا، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة.

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي تجدد بشكل عنيف شمال قطاع غزة، بمشاركة زوارق الاحتلال الحربية المتواجدة قبالة سواحل القطاع في الهجمات.

كانت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تجددت عصر اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن جيش الاحتلال تكثيف الهجمات.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بجوار مسجد الشهيد محمود طوالبة شرق شارع النفق وسط غزة مما أدي لتواجد إصابات تحت الأنقاض