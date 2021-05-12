مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 29 الخديوي يغدر بصديقه مينا ويقتله.. وشهدت أحداث الحلقة السابقة من المسلسل المصري الشهير، بمحاولة غزل أو ياسمين عبد العزيز تهدئة الخديوي أو أحمد العوضي، من أجل عدم دخوله في دائرة الإنتقام لشقيقه، إلا أنه رفض وقام بضربها وتسبب في إجهاضها دون علمه بأنها حامل من الأساس.

الخديوي ينتقم ويقتل صديقه مينا

غزل قررت ترك منزل الخديوي والذهاب لزوجة شقيقها السابقة لتقيم في منزلها، وفي هذه الأثناء تحدث الخديوي مع عطوة صديق مالك شقيقه الراحل، والذي أبلغه أن مالك قد تلقى رسالة من مينا أو محمود حافظ صديق الخديوي، قبل وفاة مالك بفترة قصيرة، وذهب الخديوي سريعا إلى مينا ورفع السلاح في وجهه واتهمه بقتل مالك وبعد مشادة كلامية بينهما، قرر الخديوي إطلاق الرصاص على مينا وقتله.

الخديوي يصالح غزل ويندم على ضربه لها

وبعدها حاول الخديوي مصالحة غزل وإعادتها للمنزل مرة أخرى والاعتذار لها عما فعله بها، ووعدها ألا يقوم بضربها مرة أخرى، وبالفعل تذهب غزل له، وتفاجئه بأنها كانت حامل بطفلها الأول، وأنه تسبب في إجهاضها، وانتهت الحلقة باتصال من والدة غزل التي تقوم بدورها النجمة عايدة رياض، للاستغاثة بها بعد تعرض والدها لأزمة قلبية خطيرة.

والدة غزل تستغيث بها

فيما ساءت حالة عماد شقيق غزل بعد وفاة عابد تيمور أو خالد الصاوي، وصدمته بأنه لم يترك أي ثروة للورثة، والتي كانت منهم نادين زوجته أو دنيا عبد العزيز، فيما عبرت الأخيرة عن ندمها على كل ما فعلته وانتهى بوضعها في هذا الموقف.

الجدير بالذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، ومحمود عمرو ياسين وأحمد الرافعي وفتوح أحمد ودينا فؤاد وعايدة رياض وغيرهم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.