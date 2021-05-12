مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 29 مؤنس يسافر بطفل حازم وهنا إلى أمريكا .. حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف التي قلبت الأحداث وحمست الجمهور لمشاهدة الحلقة الأخيرة، وبدأت الحلقة 29 بمحاولة استجواب ضابط الشرطة لشامبا عن سبب وجود مادة مخدرة داخل علبة عسل النحل، ليحكي له تفاصيل ما عايشه مع كل من محمد ممدوح أو حازم، ومنى زكي أو هنا.

القبض على حازم وبدر بتهمة زراعة مواد مخدرة

وعلم ضابط الشرطة الذي يجسد دوره علي قاسم، بمكان زراعة بدر أو سيد رجب، للمواد المخدرة في أرضه، وذهب للقبض عليه، وكان بدر قد جلس أمام مقبرة ابنته الراحلة وأمينة ليكشف ذكريات السنين الماضية التي عاشها في أزمة بسبب انتحار ابنته، وبعدها وجدته الشرطة مع حازم وقبضت عليهما بالفعل.

هنا واجهت مؤنس أو محمد فراج لأول مرة بعد أن تركته إثر محاولة الاعتداء عليها، وقامت هنا بضرب مؤنس أمام عدد كبير من أصدقائها وطلبت منه أن يتركها نهائيًا، كما واجه مؤنس حازم وطالبه بأن يقتل أحدهما الآخر ليخلصه من عذابه، وبعدها تم إلقاء القبض على هنا على اعتبارها شريكة بدر وحازم في زراعة والإتجار في المواد المخدرة.

مؤنس يسافر بطفل هنا وحازم إلى أمريكا

وبعد القبض على هنا وحازم وبدر تواصلت المربية الخاصة بإبراهيم طفل هنا، مع مؤنس بسبب تركهم لها الطفل في يوم إجازتها، وأخبرها مؤنس أنه سيأتي لها ليأخذ الطفل لتقضي إجازتها مع أبنائها، وبالفعل أخذه مؤنس وقام بحجز تذكرتي سفر لهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعود به إلى محل ولادته بعيدًا عن والديه حازم وهنا.

معلومات عن مسلسل "لعبة نيوتن"

الجدير بالذكر أن قصة مسلسل "لعبة نيوتن" تدور حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر وأمريكا.

العمل يشارك في بطولته كل من منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، وآدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub "سعدي - جوهر"، تأليف وإخراج تامر محسن.