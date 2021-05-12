مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 30 هل سيطلق فارس أمينة؟ وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الكويتي الشهير العديد من المواقف المؤثرة، حيث إن فارس بدأ يشعر بالضيق ولا يستطيع احتمال زوجاته بسبب العداء بينهن.

أمينة تسيطر على فارس وتستولي على كل شيء

وقامت منيرة بالزواج من ضاري وعلى الرغم من الحديث الكثير معها من قبل والدتها وأمينة إلا أنها لا تستطيع أن تغير تصرفاتها أبدًا، فتصرخ على ضاري وتتعامل معه بأسلوب غير لبق

ووصلت العداءات بين زوجات فارس إلى حد كبير حيث المكائد والتخوين واللعب به، وتوريطه في العديد من الأزمات، إلى أن أصبحت أمينة أو إلهام الفضالة الآمرة الناهية وسيدة المنزل الأولى التي تقرر كل شيء، كما جعلته بكتب لها كل أملاكه وطالبته بأن يطرد زوجاته الأخريات من المنزل الذي يعيشون به ويطلقهن وسط حالة ضعف منه وعدم القدرة على اتخاذ القرار.

أمينة تستيقظ من حلم طويل!

وبالرغم من تأزم الأحداث إلا أن الحلقة الأخيرة شهدت مفاجأة، حيث انتهى المشهد بين أمينة وفارس باستيقاظ الأولى من حلم طويل، حيث اتضح أن كل الأحداث التي مرت بها أمينة من بداية العمل، كانت مجرد حلم، لكنها رأت خلاله شخصيات حقيقية لها وجود في الواقع الحقيقي، ولكن بأسماء وأحوال مختلفة.

حيث اتضح أن فارس متزوجًا من زوجة واحدة فقط وهي التي تسيطر على الأمور، كما أن أحوالهما المادية سيئة، فيما أن أمينة كانت حياتها الأسرية مستقرة مع زوجها وابنتها، إضافة إلى أنهم يتمتعون بحالة مادية جيدة.

كيف كانت حياة أمينة في واقعها الحقيقي؟

والتقت أمينة بكل الشخصيات التي رأتها في حلمها الطويل ولكن هذه المرة في الواقع الحقيقي خلال نزهتها وزوجها وابنتها في أحد المولات التجارية إلا أن جميعهم لم يكن لهم علاقة ببعضهم البعض، وانتابت الحيرة أمينة وتساءلت عن حقيقة الحلم والعالم الذي عاشت فيه لفترة والأحداث الصعبة التي مرت بها، لكنها عبرت عن مدى سعادتها بأن الحلم الذي عاشته كان مجرد حلم فقط لا أكثر، مبدية سعادتها بأن حياتها الأسرية مستقرة ومليئة بالفرح.

الجدير ذكره أن قصة مسلسل "أمينة حاف" دارت خلال الحلقات السابقة حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.