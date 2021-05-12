حصاد أخطاء مسلسلات رمضان 2021.. "لعبة بابجي وأسنان محمد رمضان والهاتف المقلوب" أبرزهم

مع انتهاء الموسم الدرامي لشهر رمضان 2021، رصد الجمهور مجموعة كبيرة من الأخطاء والهفوات التي ترافقت طيلة عرض حلقات المسلسلات، وأثارت هذه الأخطاء موجة سخرية كبيرة وانتقادات لاذعة على منصات السوشيال ميديا، فنستغرض معكم أبرز هذه الهفوات التي وقع بها صناع المسلسلات وابطالهم تزامنا مع اسدال الستار على هذا الموسم الدرامي الحافل.

مسلسل "ضل راجل "

من اكثر الأخطاء التي اثارت سخرية واسعة بين المشاهدين، وقوع بطل مسلسل "ضل راجل" ياسر جلال في هفوة لا تغتفر بعدما ظهر في أولى حلقات مسلسله وهو يمسك الهاتف المحمول "بالمقلوب" اثناء حديثه هاتفيا مع الفنانة نيرمين الفقي في الميكروباص.

هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز، لم يسلم من خطأ مثير للسخرية بعدما ظهر البطل في الحلقة الثالثة، وهو يسير في أحد الشوارع التي من المفترض أنها في العام 2007 بالعراق، في حين ظهر 3 ملصقات فوق بعضهم على الحائط خلفه للعبة "بابجي" الشهيرة، التي طرحت على الهواتف فعلياً في العام 2017 أي بعد أحداث المسلسل بنحو 10 سنوات.

مسلسل موسى لمحمد رمضان

توقف المشاهدين عند خطأ لافت في مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان اذ ظهر بأسنان ناصعة البياض بشكل كبير، وهو الأمر الذي انتقده المتابعون باعتبار أنّ عمليات تجميل الأسنان لم تكن موجودة في فترة الاحتلال الإنكليزي لمصر في أربعينيات القرن الماضي، وبات الجمهور يعلق على الأمر مع كل حلقة.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم لم يسلم من ترصد الجمهور له بخطأ وقع في الحلقة السادسة، في أحد المشاهد التي يحكي فيها فرد الأمن كواليس ما حدث ليلة محاولة قتل "سلمى" أو نيللي كريم، ويظهر وهو يقف أمام باب الفيلا تحت المطر وقد ابتلت ملابسه بالكامل، لكن بعد ذلك يدخل إلى الفيلا لنجد ملابسه جافة تمامًا وكأنه "ضد الماء".

مسلسل "لحم غزال "

غادة عبدالرازق تلقت سيلاً من الانتقادات في مسلسلها "لحم غزال" بعدما ظهرت وهي بمكياج كامل وأظافر مرتبة ونظيفة وكأنها خارجة "من الكوافير" بينما كانت تعمل في مسلخ للحومات بمنطقة شعبية، كما انتقد رواد السوشيال ميديا مظهر السوق الذي كان فخماً، علماً أن الأسواق الشعبية المصرية تُعرف بالبساطة.

كما تضمن المسلسل أخطاء على تتر العمل حيث كُتب اسم النجم عمر عبدالجليل بدون حرف الواو، بدلا من عمرو عبدالجليل، والخطأ الثاني ظهر عند كتابة اسم المخرج على تتر المسلسل، حيث جاء مكتوبا "محمد إسامة" بدلا من محمد أسامة.

مسلسل عشرين عشرين

"نادين نجيم ضد المياه" بهذه الجملة سخر العديد من رواد السوشيال ميديا من خطأ في مسلسل "عشرين عشرين" بالحلقات الأولى حيث ظهرت نادين نجيم بمشهد وهي تمشي في أحد الشوارع الممطرة وتبكي على وفاة شقيقها، لكنها لم تتأثر بالمياه ولم يتبل شعرها او حتى ملابسها.

مسلسل لعبة نيوتن

في مسلسل لعبة نيوتن وقع المخرج في هفوة الأماكن بعدما ظهرت منى زكي "هنا" داخل غرفتها المفترض بأنها في لوس انجلوس، بينما ظهر خلفها تمثال الحرية في نيويورك.

مسلسل "الاختيار 2 "

مسلسل "الاختيار2" للنجمين كريم عبد العزيز واحمد مكي وقع في سلسلة هفوات وابرزها رصد الجمهور الهاتف النقال لـ أحمد مكي الذي يعود الى موديل 2017، رغم أن أحداث العمل تدور في عام 2013

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كما ظهر خطأ آخر بعدما أسند المخرج دور ضابط أمن وطني بالجزء الثاني إلى إياد نصار، مع أنه سبق له الظهور في الموسم الأول بدور ضابط في سلاح المظلات بالجيش.

مسلسل "ملوك الجدعنة "

في مسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، رصد المشاهدون خطأ يتعلق بمشهد لضيف الشرف حسن الرداد وهو يقود سيارة فيراري لكن الغيار على حرف P وهو ما جعل الجمهور يسخر قائلا "العربية بتجري وهي واقفة بمكانها".

تخلل العمل ايضا ظهور خطأ بعدما جسد أحد الفنانين دور أمين شرطة ممتاز أول، وظهرت الشارة على كتفه تحتوي على 4 شرائط بدلا من 3.