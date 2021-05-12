مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 30 والأخيرة سما تقتل صافي بعد تهديده بتفجيرها

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 30 والأخيرة شهدت العديد من الأحداث الصادمة والمؤثرة، بعد أن قام صافي أو قصي خولي، باحتجاز سما أو نادين نسيب نجيم، حيث واجه صافي سما وأكدت له الأخيرة أنها لن تتخلى عن واجبها المهني وأخذ حق شقيقها الراحل ولن تبتعد عن أسرتها وعملها، وأكدت سما له أن الموت أفضل لها من أن تنفذ الشرطة طلباته.

صافي يساوم الشرطة ويهدد بتفجير نفسه وسما

وطالب صافي الشرطة بأن يسلموا له كل من قاموا بالقبض عليهم ومن بينهم خاله الحوت أو فادي إبراهيم، مقابل تسليمهم النقيب سما، كما عاد وهددهم فيما بعد بأنه في حالة محاولتهم للهجوم على مكان احتجاز سما سيقوم بتفجيرهم بالحزام الناسف الذي يرتديه، كما قرر صافي أن يقوم بتهريب وردة ورسمية إلى مكان آخر حتى لا يتعرضن لأذى.

سما تطلق النار على صافي ويعترفان للمرة الأخيرة بحبهما المتبادل

سما حاولت الهرب مجددًا من صافي بعد وصول الشرطة والتحرر من قيودها فقامت بضربه على رأسه فسقط مغشيًا عليه كما استخدمت مسدسه وهددته بأن يقوم بتسليم نفسه أو أن تطلق النار عليه، واعترف الثنائي مجددًا لبعضهما البعض بحبهما وراهن صافي بأن سما لن تقوم بإيذائه، وبالفعل ترددت سما في إطلاق النار على صافي في البداية لكنها قامت بقتله قبل أن تقتحم قوات الشرطة المكان وأنقذوها

سما تدخل في حالة انهيار بعد قتل صافي

وبمجرد أن أطلقت سما النار على صافي وقتلته دخلت في حالة انهيار وبكاء بسبب حبها الصادق له بالرغم ما فعله بها، ثم خرجت سالمة من مهمتها مع أفراد الشرطة عقب قتل صافي.

الجدير بالذكر أن قصة المسلسل تدور حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها تقع في حبه.

والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي إبراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وكارمن لبس وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.