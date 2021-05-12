بينها ولادة منى زكي وانتحار خالد الصاوي ..أبرز 7 مشاهد في مسلسلات رمضان 2021

تزامنًا مع انتظار الجمهور لعرض الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان 2021، حرص البعض على تذكر أبرز المشاهد التي عرضت ضمن أعمال رمضان هذا العام والتي لاقت رواجًا كبيرًا وأثارت الجدل منذ عرضها سواء بسبب الأداء التمثيلي لنجوم تلك المشاهد أو التفاصيل الأخرى المميزة.

ولادة منى زكي في "لعبة نيوتن"

حاز مشهد ولادة منى زكي لطفلها في أمريكا ضمن أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" إعجاب قطاع كبير من الجمهور، وتصدر الترند وقتها بسبب أداء الممثلة المصرية، التي تعرضت خلال المشهد لولادة مبكرة، كما أنها علمت بنبأ طلاقها من زوجها حازم لحظة دخولها غرفة العمليات وهو ما أثّر على حالتها النفسية بالسلب، وكشفت منى زكي فيما بعد أن المشهد تم تصويره على عدة أيام.

مشهد العزاء في "لعبة نيوتن"

ضمن أحداث المسلسل نفسه، قام بدر أو سيد رجب، بتنفيذ عزاء لمساعده الذي قتله حازم عن طريق النحل، وذلك في نفس المكان الذي قتل فيه، كما أحضر مقرئ ووقف تلقى عزائه، ولم يحضر العزاء سوى بدر وحازم فقط، وهو المشهد الذي تسبب في وجود حالة غموض حول شخصية بدر، خاصة عندما أبدى إعجابه لحازم بطريقة موت مساعده وقال: "مات موتة نضيفة أورجانيك خالص".

انتحار خالد الصاوي في "اللي مالوش كبير"

الفنان خالد الصاوي كان من أبرز مفاجآت مسلسل "اللي مالوش كبير"، حيث تصدر اسمه الترند بعد مشهد انتحاره الصادم حيث بدأ بمواجهة نفسه أمام المرآة، واعترف بأنه لم يحسن معاملة طليقته غزل، وأنها لم تحبه بالرغم من حالة الحب والاحترام التي يحظى بها من الجميع، بعدها ذهب ليتأنق ثم تناول طعام العشاء، ثم أخرج مسدسه وأطلق النار على رأسه.

قتل غفران الغريب لحمزة في "نسل الأغراب"

رغم حالة الانتقاد الواسعة التي يتعرض لها مسلسل "نسل الأغراب" إلا أن حلقة الأمس كانت محل إعجاب البعض بسبب مشهد قتل غفران الغريب أو أمير كرارة لحمزة الغريب أو أحمد مالك، بعدما قتل عساف ابنه سليم وبدأ المشهد بطلب حمزة من غفران الأخذ بثأر أخيه وبعدها يفعل معه ما يشاء ويقاطعه.

وطلب حمزة من غفران أن يسامحه، ويأخذه غفران في حضنه، ويضغط عليه وعلى رقبته ليقوم بقتله، وبعد وقوع جثمانه على الأرض، يرتبك غفران ويدخل في صدمة إلا أنه يؤكد أنه بذلك قد أخذ ثأر سليم ابنه.

الفيضان في مسلسل "موسى"

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "موسى" الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، غرق قرية موسى بسبب الفيضان، الذي تسببت في تدمير القرية بالكامل وفي مقتل نجاة أو تارا عماد حبيبة موسى، الذي حاول إنقاذها ووضعها على سطح أحد المنازل، وذهب لإنقاذ والدته لكنه عندما عاد مرة أخرى لها وجدها فارقت الحياة، ولاقى المشهد إعجاب قطاع كبير من الجمهور وتصدر الترند بسبب جودته وواقعيته وطريقة تصويره.

مقتل صافي في "عشرين عشرين"

بالرغم من وجود العديد من المشاهد التي نالت استحسان الجمهور في مسلسل "عشرين عشرين" إلا أن مشهد قتل صافي على يد سما كان من أبرز تلك المشاهد، خاصة بسبب أداء الثنائي قصي خولي ونادين نسيب نجيم، فبعد وصول الشرطة وتحرر سما من القيود، قامت بضرب صافي على رأسه فسقط مغشيًا عليه كما استخدمت مسدسه وهددته بأن يقوم بتسليم نفسه أو أن تطلق النار عليه، واعترف الثنائي مجددًا لبعضهما البعض بحبهما وراهن صافي بأن سما لن تقوم بإيذائه، وبالفعل ترددت سما في إطلاق النار على صافي في البداية لكنها قامت بقتله قبل أن تقتحم قوات الشرطة المكان وأنقذوها

وبمجرد أن أطلقت سما النار على صافي وقتلته دخلت في حالة انهيار وبكاء بسبب حبها الصادق له بالرغم ما فعله بها، ثم خرجت سالمة من مهمتها مع أفراد الشرطة عقب قتل صافي.

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تغسيل طفلة في "ملوك الجدعنة"

أثار مشهد وفاة الطفلة "حبيبة" وتغسيلها وتكفينها في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "ملوك الجدعنة"؛ جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من تأثر البعض بسبب المشهد إلا أنه أغضب كذلك عدد من جمهور العمل، وظهرت الطفلة "حبيبة" بدور ابنة رانيا يوسف شقيقة "سفينة" أو مصطفى شعبان، وتم قتلها على يد مجهولتين اعتديتا عليها وعلى والدتها.

وسقطت "حبيبة" أرضا بعدما دفعتها إحداهما، لترتطم بقوة ما يؤدي لمقتلها، وقامت "فاتن حرفوش" أو ياسمين رئيس بتغسيل وتكفين الراحلة، وقام خالها "سفينة" بدفنها بيده وهو ينهار باكيا في مشهد مؤثر.

