مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 15 والأخيرة ياسين يكتشف اللقاح وينقذ البشرية

يوسف الشريف "ياسين" في الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل "كوفيد25" نجح في إنقاذ العالم من الفيروس الجديد باكتشاف اللقاح المقاوم له، كما يعود إلى طليقته نهال بعدما علمت بحقيقة "سيف" إدوارد.

سيف يكشف أن ياسين ليس المتسبب في موت ابنه

يفقد الجميع في بداية الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل "كوفيد 25" الأمل في النجاة، وتحاول "نهال" آيتن عامر مهاجمة شقيقة "سيف" إدوارد وذلك بعدما حاولت منع الجميع من دخول إحدى عربات القطار والاحتماء بها بعد مطاردة المصابين لهم، وتحاول شقيقة سيف أن تهاجم الجميع وتتذكر موقف كل شخص منهم والتي اعترفوا فيها بأفعالهم أثناء رحلة الهروب وتؤكد أنهم جميعا يستحقون الموت.

شقيقة سيف تهاجم كذلك "ياسين" يوسف الشريف وتؤكد أنها كانت تريد الانتقام منه بسبب موقفه القديم منها ورفضه الارتباط بها رغم حبها له، كما كشفت كذلك عن ما قام به شقيقها الذي كان يحاول الزواج من نهال حيث أوضحت أنه أخفى على الجميع أن "ياسين" لم يكن المتسبب في موت ابنه، وأن سيف كان يرغب في تدمير أسرة ياسين من أجل الزواج من نهال والانتقام منه.

ياسين ينجح في الوصول إلى المناطق الآمنة

ياسين يبدأ مشاجرة مع سيف ويحاول الأخير أن يدافع عن نفسه لكن ينقلب القطار بجميع من فيه، ويقتل سيف في النهاية، ويحاول ياسين أن يستجمع قوته ومعه من بقى من رفقائه في هذه الرحلة، ويتذكر ياسين بعض اللحظات التي شاهد فيها المصابين وهو لا يقتربون من بعض الأشخاص الذين كانوا معه، ويبدأ التفكير في السبب الذي يجعل المصابين لا يعتدون على هؤلاء ويصل أن هناك مادة في إحدى المنتجاب الطبية تجعل المصاب لا يقترب منهم ويبدأ ياسين في تنفيذ التجربة وينجح ويمر بين المصابين بدون أن يقترب منه أحد، ويبدأ الجميع في السير إلى المناطق الآمنة، وهناك يلتقي ياسين بالدكتور "علاء" محمد مرزبان الذي نجح في إنقاذ من معه من مرضى.

ظهور فيروس جديد "كوفيد 27"

بعد مرور سنتين يظهر ياسين في المستشفى بعدما يعود كذلك إلى نهال لكن يصدم الجميع بأن هناك فيروس جديد يحمل اسم "كوفيد 27" قد بدأ في الانتشار وسوف يتسبب في كوارث كبيرة للبشرية، وشارك في بطولة مسلسل "كوفيد 25" مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وإيناس كامل، والعمل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادل جلال.