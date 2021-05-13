مسلسل "موسى" الحلقة 30 وفاة حلاوتهم ومقتل موسى على يد شداد وبراءة شفيقة

محمد رمضان "موسى" يقتل في الحلقة الأخيرة من مسلسل "موسى"، وذلك بعدما يعود إلى القرية بصحبة شقيقته "شفيقة" هبة مجدي والتي ينجح في إثبات براءتها أمام الجميع، ويعترف "مسعد" حمدي الوزير بحقيقة ما حدث.

موسى يلتقي بشقيقته شفيقة لأول مرة

سمية الخشاب "حلاوتهم" تموت في الحلقة الأخيرة من مسلسل "موسى" وذلك بعدما انقذت أبنائها، في وقت ينهار شقيقها "وهبة" سيد رجب بسبب رحيلها، ويعلم "موسى" محمد رمضان بخبر وفاة حلاوتهم، ويعيش لحظات من الحزن عليها مع أبنائه، ويبدأ موسى في البحث عن "شفيقة" هبة مجدي حيث يصل إليها وتكشف له عن انتظارها لهذه اللحظة.

شفيقة تتحدث مع موسى وكيف تأخر عليها سنوات طويلة، ويلومها الأخير بسبب هروبها بعد ما حدث معها في الماضي، ويؤكد لها أن هذا الهروب تسبب في تدمير كل شيء، وأنه يعتبرها قد ماتت لذلك تطلب منه أن يقوم بقتلها من أجل إنهاء كل شيء، ويعترف لها شقيقها بأنه يعلم بكونها لم تفعل شيء، وأنه يحاسبها على هروبها والذي تسبب في تدمير حياتهما، لكنها تحاول أن تقتل نفسها فيمنعها ويصالحها على كل ما مضى.

موسى يعود إلى القرية لإثبات براءة شفيقة

حمدي الوزير "مُسعد" يحاول أن يتجاوز ماضيه ويطلب الغفران، بينما يحاول "شداد" رياض الخولي مراجعة نفسه وما فعله في حياته، ويعود موسى مع أبنائه وشفيقة إلى القرية ويستقبل الأهالي موسى وأسرته ويدخلون منزلهما القديم، ويستقبله عمدة القرية "مفيد عاشور"، كما يصدم كل من موسى وشفيقة بموت جدهما " صالحين" محمد ريحان ويعلم بأنه قد رزق بمولود قبل وفاته.

موسى يتحدث مع أهل القرية عن شقيقته شفيقة وأنها بريئة من كل ما حدث، بينما يأتي مسعد ويعترف أمام الجميع بأن شفيقة شريفة ولم تفعل أي شيء ويعفو موسى عن مسعد بعدما اعترف بالحقيقة.

قتل موسى على يد شداد

يعلم شداد بما حدث ويطلب أن يذهب إلى موسى من أجل أن يأخذ الثأر منه وهناك يبدأ إطلاق الرصاص بشكل كبير على منزل موسى الذي يتواجد مع أسرته، بينما يطلب منه شداد أن يخرج من أجل أن يأخذ الثأثر منه، ويحاول موسى الدفاع عن أسرته ويخرج إليه ويقتل على يده، وشارك في بطولة مسلسل "موسى" مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة سمية الخشاب، ورياض الخولي، وعبير صبري، وأسماء جلال، وهبة مجدي، وسيد رجب، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.