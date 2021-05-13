مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 30 مقتل الخديوي وغزل تحصل على ثروة عابد تيمور

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تفقد "الخديوي" أحمد العوضي في الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "اللي مالوش كبير"، وذلك بعدما تم قتله على يد رجال الشرطة، كما تسلمت غزل الثروة التي كتبها لها "عابد تيمور" خالد الصاوي قبل رحيله.

قدرية تكشف جريمة رفعت في حق مالك

تستمع دينا فؤاد "قدرية" للمكالمة التي أجريت بين "رفعت" خالد سرحان مع "حمزة" أحد رجال الخديوي وتعلم بأنه المتسبب في جريمة قتل "مالك" محمود عمرو ياسين، وأنه يستعد من أجل قتل "الخديوي" أحمد العوضي، وتواجه قدرية زوجها رفعت بكل ما حدث ويطلب منها عدم الحديث عن تفاصيل الجريمة أو أن تبلغ الخديوي أو الشرطة، وتعده قدرية بأنها لن تفعل ذلك.

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تذهب لإنقاذ والدها "عبده" فتوح أحمد بعدما أصيب بأزمة صحية ويطلب منها أن تسامحه على كل شيء بعدما شعر بأنه أقترب من الموت، وتذهب قدرية إلى الخديوي وتكشف له عن كل شيء وأن حمزة المتسبب في قتل مالك مع رفعت، ويذهب الخديوي إلى المزرعة ويلتقي بحمزة ويطلب منه الاعتراف بكل المعلومات الكاملة ويكشف له عن ما حدث.

الخديوي ينتقم من رفعت وحمزة

تذهب غزل إلى صديقتها "نادين" دنيا عبدالعزيز بعد إصابتها بالسرطان وتؤكد لها أنها جاءت من أجل الاطمئنان عليها وليس من أجل الحديث عن الماضي، وتطلب نادين من غزل أن تسامحها عن ما حدث في الماضي، وكيف كانت سبب في تدمير علاقتها بـ"عابد تيمور" خالد الصاوي.

يقوم حمزة بالاتصال برفعت ورجاله من أجل يأتوا إلى مزرعة الخديوي من أجل قتله، لكن الخديوي يعد لهم كمين ويسقطون تحت سيطرته، ويطلب حمزة من الخديوي مسامحته عن ما حدث بعدما تعاون معه في إسقاط رفعت الذي يحاول استفزاز الخديوي حيث يحكي له تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مالك، مما يجعل الخديوي يقوم بقتله وجميع من معه.

قتل الخديوي على يد رجال الشرطة

نادر يذهب من أجل أن يتقدم للزواج من "هند" هدى الإتربي شقيقة غزل، بينما يخطط الخديوي مع غزل للهروب خارج البلاد ويصدمها بأنه من قام بقتل "مينا" محمود حافظ، وتنهار غزل بعد معرفتها بما حدث، بينما يقوم أحمد سعيد عبدالغني "الضابط محمود" بالهجوم على مزرعة الخديوي من أجل القبض عليه بعد ارتكابه للعديد من الجرائم، لكنه يبدأ في صد هذا الهجوم وتنجح الشرطة في قتله وتنهار غزل عليه، وبعد مرور 3 شهور تتسلم الثروة التي كتبها لها عابد تيمور، وتبدأ تستعيد حياتها مع أسرتها.