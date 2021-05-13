"يكبرها بـ 23 عاماً وطاردته للزواج بها"..قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز من بدايتها حتى دخولهما العناية الفائقة

سمير غانم ودلال عبد العزيز من أجمل الثنائيات في الوسط الفني الحالي والزمن الجميل ومن أكثرهما صموداً بزيجتهما الطويلة، وقد أثارا قلق الجمهور بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين بعد تدهور حالتهما الصحية واصابتهما بفيروس كورونا ودخولهما العناية الفائقة حيث ما يزالان بمرحلة الخطر وفق ما أعلن صهرهما الإعلامي رامي رضوان.

سمير غانم ودلال عبد العزيز اللذان يشكلان تاريخاً فنياً ومدرسة، عاشا حياتهما الزوجية طيلة فترة زواجهما منذ 39 عاماً بهدوء ورومانسية، ليعتبران مثالاً لثنائيات الوسط الفني في العالم العربي، لكن كيف ابتدأت قصة حبهما؟ وما دوت الخليج أهم المحطات التي مرت بعلاقتهما مرورا بإنجابهما ابنتين دنيا وايمي سمير غانم اللتان حذت حذوهما في المشوار الفني، وصولاً الى تدهور حالتهما الصحية معاً ومكوثهما في المستشفى بالعناية الفائقة.

بداية تعارف دلال عبد العزيز وسمير غانم وزواجهما

الوسط الفني كان فأل الخير على بداية تعارف دلال عبد العزيز وسمير غانم، فالأخيرة شاركت معه في مسرحية "أهلا يا دكتور" بعدما رشحها جورج سيدهم للعمل معه، حيث تقول عن هذه الواقعة في احد اللقاءت التلفزيونية في برنامج "معكم": كنت عاملة مسلسل اسمه "أصيلة" وكان في جورج سيدهم وطلبني أروح معاه في مسرحية بيعملوها اسمها "أهلا يا دكتور"، وقالي هاقدمك لسمير غانم وللمخرج حسن عبد السلام، وقالي لو أنا كويسة هياخدوكي لأن الفن مفيهوش واسطة".

دلال عبد العزيز أكدت بأنها اعجبت بسمير غانم من اللحظة الأولى للقائهما ووقعت بغرامه وبدأت في مطاردته للزواج منه، واستمرت علاقتهما لحوالي 4 سنوات طيلة عرض المسرحية بدون أن يعترف أحدهما للآخر بحبه بشكل مباشر، إلا انه كان يُوصلها يوميا الى منزلها بعد عودتهما من المسرحية ويشتري لها باقات ورد "الفل" من البائعين على الطرقات.

دلال عبد العزيز لم تخفي ايضا معارضة سمير غانم لفكرة الزواج نهائياً طيلة علاقتها به، حتى انها تلقت تحذيرات من زملائه الذين أكدوا لها بأن سمير "ده مش بتاع زواج"، لكنها أصرت على سعيها بالزواج منه.

سمير غانم حاول في بداية الأمر ان يقنع دلال عبد العزيز أن فارق العمر بينهما كبيرا ويصل الى حوالي 23 عامًا لكنها كانت تصر على تتويج علاقتهما بالزواج، وتقول له "مالكش دعوة"، الى أن نجحت بتغيير رأيه بمساعدة من الفنان الراحل فريد شوقي.

وتروي دلال عبد العزيز في لقاء صحافي لحظة قبول سمير غانم الزواج بها قائلة: "كنا بنصور فيلم "يارب ولد"، وده كان أول فيلم ليا وفريد شوقي راح اتكلم معاه"، ليكمل سمير غانم الحديث قائلًا: " قال لي مش عاوز تتجوزها ليه ما دوت الخليج زي القشطة"، "وردّ عليه وقاله خلاص هتجوزها علشان خاطرك إنت"، وتم الزواج بينهما بالفعل عام 1984.

ويقول سمير غانم عن واقعة زواجه في احد التصريحات الصحافية في برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة: "بصراحة دوت الخليج اللي حبتني الأول وأنا ماكانش في بالي إني أتجوز".

دلال عبد العزيز والغيرة الزوجية

دلال عبد العزيز بعد نجاحها بإقناع سمير غانم بالزواج بعد اربع سنوات من تعارفهما الاول وتبادلهما لمشاعر الحب، تعترف بأن الأول "كانت عينه زايغة" قبل زواجهما، وأنها اضطرت الى التعامل بقسوة مع عدد كبير من معجباته جراء غيرتها الشديدة عليه وخوفها من ان يخطفوه منها.

هذه الغيرة رافقت دلال عبد العزيز حتى بعد زواجها حيت اعترفت بأنها كانت "تتصنت" على مكالمات زوجها، وتظل بجواره لمعرفة هوية الشخص الذي يتحدث اليه، لكنها أكدت بأن سر حبها لسمير غانم يعود إلى معاملته الجيدة لها وخفة دمه، مشيرة الى أن الفتيات تحب تلك النوعية من الرجال.

سمير غانم يكشف أسرار زواجه من دلال عبد العزيز

الفنان سمير غانم أكد بأن وقع في غرام دلال عبد العزيز رغم رفضه الزواج منها بداية، لافتاً الى ان الكثير من الصفات جذبته بدلال، واصفاً اياها بأنها :"إمراة قوية وريفية من الزقازيق، ومتواضعة، وبنت ناس، قمر، وأنا كنت بعشق الكاركتر اللذيذ ده" وفق قوله، مضيفاً بأن حياته تغيرت كلياً ايضا بعدما رزق بطفلته الأولى دنيا قائلاً "جاءت دنيا قلبت كياني"، ليرزق بعدها الثنائي بإبنتهما الثانية "أمل" التي بات اسمها "ايمي".

وطيلة زواج الثنائي، لم تقع الخلافات بينهما حيث عاشا حياة زوجية مستقرة وهادئة والتي تعتبر من اطول الزيجات الفنية، كما حذت ابنتهما حذوهما في طريق الفن، وتوجاً هذا الاستقرار ايضا بعد زواج ابنتهما الكبرى دنيا من الإعلامي رامي رضوان وابنتهما "أمل" الشهيرة باسم إيمي زوجة التي تزوجت قبل أعوام قليلة من النجم حسن الرداد.

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز ما تزال بحال حرجة وفق ما أكد صهرهما رامي رضوان في تغريدة له عبر تويتر، الا انه نفى شائعات دخول أي منهما في غيبوبة مطالبا الجميع بالتوقف عن اطلاق الشائعات حول صحتهما، كما ناشد الجمهور بالدعاء لهما.

ويتواجد الفنان سمير غانم على جهاز التنفس الصناعي منذ ما يقارب 15 يوما، وكشفت مصادر عن عدم استقرار حالته الصحية وذلك بسبب متاعبته من الكلى، وتداولت أنباء أيضاً حول إجرائه لجلسات غسيل كلى بالمستشفى بالإضافة إلى معاناته من فيروس كورونا وتواجده بالعناية المركزة.

وينسحب الأمر على الفنانة دلال عبد العزيز التي تتواجد في المستشفى منذ ما يقارب 25 يوما، حيث نقلت إلى المستشفى قبل سمير غانم بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وكشفت المصادر أن دلال عبد العزيز تتلقى جلسات التنفس والأكسجين أيضاً بمستشفى العزل.