أبرز الأعمال المعروضة على منصة شاهد خلال عيد الفطر بينها فيلم "الخطة العايمة"

كشفت منصة "شاهد" عن أهم الأعمال السينمائية والمسرحية التي سوف يتم عرضها على المنصة في أيام عيد الفطر المبارك، والتي من بينها قائمة من الأعمال المسرحية العربية الكلاسيكية والتي سوف تقدم لأول مرة بالنسخة الملونة ومنها مسرحية "مدرسة المشاغبين" للزعيم عادل إمام.

مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان لأول مرة

كشفت منصة "شاهد" عن عرضها لمسرحية "مدرسة المشاغبين" لأول مرة بالألوان وذلك بعد أكثر من 47 عاما من عرضها، المسرحية التي عرضت على التلفزيون بالأبيض والأسود تم ترميمها بشكل متطور من أجل عرضها للجمهور بالألوان، حيث سوف يشاهد الجمهور العربي لأول مرة كامل تفاصيل المسرحية بالألوان في خطوة اعتبرها البعض تحفيزا للأجيال الجديدة على مشاهدة أبرز الأعمال العربية.

وشارك في بطولة مسرحية "مدرسة المشاغبين" جمع كبير من النجوم من بينهم الفنان عادل إمام وكل من الراحل أحمد زكي، وهادي الجيار، ويونس شلبي، وحسن مصطفى، والفنانة سهير البابلي وعبد الله فرغلي، والعمل من تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي، وتعتبر المسرحية من أبرز الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا في تاريخ المسرح العربي.

مجموعة مسرحيات كلاسيكية بالألوان على "شاهد"

وتقدم "شاهد" كذلك مجموعة من الأعمال المسرحية القديمة بالألوان لكبار نجوم المسرح المصري، ومن أبرز هذه المسرحيات " إلا خمسة" للفنانة ماري منيب وعادل خيري بالإضافة لمجموعة أخرى من أعمال النجمين المسرحية وهي "يا ما كان في نفسي"، و"30 يوم في السجن"، و" لو كنت حليوة"، كما سوف تعرض مسرحية " حسن ومرقص وكوهين" التي عرضت في عام 1960، وهي من بطولة كل من عادل خيري، ومحمود لطفي، ومحمد شوقي، وسعاد حسين، ونجوى سالم، وعبدالحميد زكي، كما ستعرض مسرحية " الستات ميعرفوش يكدبوا" التي تم عرضها لأول مرة في عام 1961.

مسرحيات خليجية في عيد الفطر

"بيت بو سند" أحدث الأعمال المسرحية للفنان الكويتي طارق العلي والتي تم عرضها منذ أشهر قليلة في الإمارات، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها وهي من بطولة كل من سعيد الملا، و خالد العجيرب، وشهاب حاجيه، وأحمد التمار ، وفيصل السعد، ومن المقرر أن تعرض على منصة "شاهد" في عيد الفطر.

المسرحية الكويتية "مطلوب" والتي عرضت لأول مرة في عام 2019، سوف تعرض كذلك على "شاهد" وهي تتناول قصة رجل يرغب في تنفيذ عملية إرهابية لكنه يمر بالعديد من المواقف الطريفة التي تهدد خطته، والمسرحية يشارك في بطولتها كل من خالد المظفر، وخالد العجيرب، وعبدالله بهمن، وشيلاء سبت.

عرض فيلم "الخطة العايمة" لعلي ربيع

فيلم "الخطة العايمة" من الأعمال السينمائية التي سوف يتم عرضها على "شاهد"، وقد عرض الفيلم لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي في قاعات السينما، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم من أبرزهم الفنان علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج معتز التوني.