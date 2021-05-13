5 نجمات كسبن الرهان بعد عودتهن لدراما رمضان 2021..منى زكي وحنان مطاوع الأبرز

شهدت دراما رمضان 2021 عودة أكثر من نجمة بعد غياب، ومن أبرزهن الفنانة منى زكي التي عادت بعد ما يقارب الـ5 سنوات للدراما، كما كان شهر رمضان 2021 استثنائيا للنجمة نرمين الفقي التي قدمت أكثر من دور فيه ونالت إشادة واسعة من قبل الجمهور.

منى زكي تخطف الأنظار في مسلسل "لعبة نيوتن"

منى زكي عادت من جديد لتصبح حديث الجمهور من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" الذي تصدر محركات البحث ونالت بسبب الفنانة المصرية إشادة واسعة من قبل المشاهدين نظرا لصعوبة شخصية "هنا" التي قدمتها منى زكي في العمل الذي سجل حضورها الكبير في دراما رمضان 2021، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب قاربت الـ5 سنوات، منذ أخر عمل شاركت في بطولته والذي حمل عنوان "أفراح القبة".

منى زكي استطاعت أن تصنع حالة جدلية بسبب شخصيتها في المسلسل الذي جعلت الجمهور في حالة تشتت بين التعاطف معها او اعتبرها المتسببة في كافة الأزمات والمواقف الصعبة التي مرت بها شخصيات العمل، كما اتفق الجمهور على إجادة منى زكي لدورها ونجاحها في أول تجربة درامية بعد هذا الغياب الطويل.

ياسمين رئيس في مسلسل "ملوك الجدعنة"

ياسمين رئيس إحدى النجمات اللاتي سجلن حضورهن في دراما رمضان بقوة دوت الخليج أيضا غابت 5 سنوات منذ آخر عمل درامي شاركت فيه برمضان والذي كان في عام 2016، ياسمين رئيس نجحت في أن تقدم شخصية "فاتن" في مسلسل "ملوك الجدعنة" التي تتميزت من خلالها كثيرا عن الأدوار التي قدمتها في السنوات الماضية ، فهي ابنة الحارة التي أحبت أحد شبابها لكنها تواجه العديد من الصعوبات التي كادت أن تدمرها لكنها في النهاية صمدت ونجحت فيما تريده.

فشخصية فاتن نالت إعجاب الجمهور بسبب الرومانسية التي جمعتها مع "سرية" عمرو سعد وإصرارها على الزواج منه والوقوف بجواره رغم كل الأزمات التي تلاحقه، لذلك نجحت في تصدر التريند وأن تنال اهتمام وإعجاب الجمهور بدورها في المسلسل والذي يعد ميلاد جديد لها في الدراما التلفزيونية.

نجاح كبير لحنان مطاوع في مسلسل "القاهرة كابول"

حنان مطاوع قدمت في رمضان 2021 شخصية "منال" بمسلسل "القاهرة كابول" وكعادتها نجحت النجمة المصرية أن تحصد إعجاب الجمهور الذي كتب العديد منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الرسائل التي تشيد بتجسيدها لهذا الدور الذي وصفه البعض بالصعب بسبب قصة الحب التي جمعتها بأحد الإرهابيين ومحاولة منال أن تسيطر على مشاعرها من أجل الإيقاع بالإرهابي "رمزي" طارق لطفي، والذي تسبب في قتل شقيقها.

حنان مطاوع جسدت حالة استثائية من المشاعر المختلطة بسبب دورها المهم في المسلسل واستحقت إشادة النقاد، لتعود لتسجل حضورها في دراما رمضان 2021، بعدما غابت عنها، حيث نجحت حنان مطاوع أن تحقق نجاحا كبيرا في عام 2019 من خلال مسلسل "لمس أكتاف" مع كل من الفنان فتحي عبدالوهاب وياسر جلال، وكان هذا العمل هو آخر أعمالها في رمضان.

حضور استثنائي لنرمين الفقي في رمضان 2021

نرمين الفقي سجلت عودة قوية في رمضان 2021 بعد غياب أكثر من 7 سنوات عنها، حيث كان آخر عمل شاركت فيه نرمين الفقي مسلسل "جبل الحلال" مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز والذي عرض في رمضان 2014، نرمين الفقي شاركت في أكثر من عمل خلال رمضان 2021، حيث قدمت شخصية "شمس الحلق" في مسلسل "النمر"، كما قدمت كذلك دورا استثنائيا في مسلسل "ضل راجل" ونجحت في اكتساب تعاطف الجمهور معها بسبب الظروف الصعبة التي واجهتها مع زوجها "جلال" ياسر جلال في المسلسل.

نادين نسيب نجيم تكرر نجاحها مع قصي خولي

نادين نسيب نجيم تعد من إحدى نجمات رمضان 2021 بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "عشرين عشرين" مع النجم قصي خولي، فقصة حب "سما" و"صافي" استحقت اهتمام الجمهور، ليعيد الثنائي تجربتهما المهمة والتي حققت نفس النجاح في مسلسل "خمسة ونص" والذي عرض في رمضان 2019.

نادين نسيب نجيم قد غابت عن رمضان الماضي بسبب الظروف التي نتجت عن أزمة كورونا وتوقف تصوير "عشرين عشرين" حتى تم استكمال التصوير بعد ذلك في النصف الثاني من عام الماضي لتقرر الشركة المنتجة عرضه في شهر رمضان 2021.