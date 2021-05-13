فيديو نهايات أثارت جدلاً في مسلسلات رمضان.. مقتل "موسى" و"الخديوي" الأبرز

انتهى موسم شهر رمضان الدرامي وما زال الجدل مستمراً حول نهايات بعض مسلسلات رمضان على مواقع التواصل، خاصة بعد المسلسلات التي أختارت نهايات صادمة لأحداثها ومن أبرزها مسلسل "نسل الأغراب" و"موسى" و"اللي مالوش كبير".

نهايات صادمة في مسلسلات رمضان

وعلى رأس المسلسلات التي اختارت نهايات صادمة لأحداثها، مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، وذلك بعد التطور الصادم في الأحداث والتي بدأت بوفاة سمية الخشاب "حلاوتهم" زوجة موسى، بعد انجابها لأربعة أبناء له، وهو ما صدم جمهور المسلسل، وانتهى العمل بعودة محمد رمضان وشقيقته إلى القرية ولكن الحدث السعيد لم يستمر طويلاً بعد مقتل موسى برصاص "شداد" رياض الخولي، وتفجيره للمنزل الذي كانت تتواجد به عائلته، وذلك بعدما توقع الجمهور ان تكون نهاية المسلسل سعيدة بعودة موسى وانتقامه من شداد.

ياسمين عبد العزيز تعلق على مقتل "الخديوي"

ونفس الحال بالنسبة لنهاية مسلسل "اللي مالوش كبير"، والتي سببت صدمة لجمهور العمل، بعد رفض "الخديوي" أحمد العوضي تسليم نفسه للشرطة، قبل أن يقتل أثناء عملية القبض عليه، وأثر مشهد بكاء وانهيار ياسمين عبد العزيز بعد مقتله في الجمهور، وعلقت ياسمين عبد العزيز على المشهد الأخير وقالت:" انا اتوجعت زي كل الناس ما اتوجعت بس دوت الخليج دي النهاية الصح لطريق الغلط ..".

وصدم الجمهور أيضاً من نهاية مسلسل "2020" لنادين نجيم، بعد نجاح "سما" في مهمتها في القضاء على عصابة الإتجار في المخدرات، ولكن الصدمة كانت في مقتل "صافي" قصي خولي واعتراف سما بحبها له في النهاية وبكائها الشديد على فراقه، واعتبر الجمهور المشهد من أكثر المشاهد المؤثرة والصادمة في نهايات مسلسلات رمضان.

نهاية "نسل الأغراب" و"أمينة حاف" تثير الجدل والسخرية

وأثارت بعض نهايات مسلسلات رمضان السخرية أيضاً من الجمهور وتعرضت لانتقادات بسبب الأحداث غير المنطقية بها، وعلى رأسها نهاية مسلسل "نسل الأغراب"، وذلك بعد مقتل عدد كبير من النجوم والأبطال في الأحداث مثل إدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وعماد زيادة ومحمد دياب وغيرهم، قبل أن تلقي الشرطة على "غفران وعساف الغريب" أحمد السقا وأمير كرارة في نهاية المسلسل.

في حين تلقت نهاية مسلسل "أمينة حاف" انتقادات أيضاً وذلك بعد اكتشاف الجمهور ان جميع أحداث المسلسل كانت مجرد حلم لإلهام الفضالة "أمينة"، واستيقظت في الحلقة الأخيرة واكتشفت ان الواقع أجمل من الحلم والذي رأت به وفاة زوجها وتزوجها من رجل آخر متزوج من ثلاثة، وغيرها من الأحداث التي اكتشف الجمهور أنها غير حقيقية.