منافسة نجوم الغناء في عيد الفطر..دويتو لبلقيس مع سيف نبيل وألبومات جديدة لماجد المهندس وعبادي الجوهر

طرح عدد من نجوم الغناء العرب أغانيهم وألبوماتهم الجديدة بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2021، وعلى رأس هؤلاء الفنان عبادي الجوهر وماجد المهندس بطرحهما ألبوميهما الجديدين، وكذلك طرح بلقيس وسيف نبيل لدويتو جديد.

بلقيس وسيف نبيل يطرحان دويتو "ممكن"

ومن أبرز مفاجآت موسم عيد الفطر الغنائي، عودة الفنانة بلقيس إلى طرح أغاني ألبومها الجديد، وطرحت اليوم فيديو كليب أغنية "ممكن" مع الفنان العراقي سيف نبيل، ولاقى الدويتو تفاعل كبير من الجمهور بسبب غناء بلقيس باللهجة العراقية وكذلك عودتها لطرح أعمالها الغنائية المصورة، بعد توقفها في شهر رمضان، بالإضافة إلى طريقة تصوير الفيديو كليب التي نالت إعجاب الجمهور.

عبادي الجوهر يطرح ألبومه الجديد في عيد الفطر

واحتفل الفنان عبادي الجوهر مع جمهوره بعيد الفطر بطرح ألبوم جديد بعنوان "عبادي الجوهر 2021"، ويعود عبادي الجوهر إلى الألبومات بعد غياب، إذ كانت آخر ألبوماته في عام 2017، واعتبر ذلك الجمهور أبرز مفاجأة غنائية في موسم عيد الفطر، ويتكون ألبوم عبادي الجوهر الجديد مع شركة "روتانا" من 8 أغاني جديدة أبرزها "جديد الحب" و"شفت الوهم" و"عجبك الحين" و"عندي سؤال" وغيرها، وتعاون مع عدد من الشعراء والموسيقيين مثل المنذر وعلي الغامدي وعوض الحارثي وغيرهم.

ماجد المهندس يحتفل بعيد الفطر بألبوم جديد

ونفس الحال أيضاً بالنسبة للفنان ماجد المهندس والذي طرح ميني ألبوم بمناسبة عيد الفطر، بعنوان "واحش الدنيا"، وطرح كذلك فيديو كليب للأغنية الرئيسية للألبوم مع شركة "روتانا"، ويضم ألبوم ماجد المهندس الجديد 4 أغاني وهي "واحش الدنيا" و"بالكلمات" و"لا تترك القلب" و"الفاتنة" وتعاون بها مع عدد من الشعراء والموسيقيين مثل نهار وسيروس وبهاء الدين محمد وابراهيم الغانم وأحمد الهرمي ومحمود الخيامي وغيرهم.

محمد رمضان يطرح فيديو كليب "فيرساتشي"

ونافس أيضاً الفنان محمد رمضان بفيديو كليب جديد بعنوان "فرساتشي بيبي"، والتي روج لها في الفترة الأخيرة قبل طرح الأغنية بمناسبة عيد الفطر، ويعود بها إلى الغناء بعد توقفه في شهر رمضان بسبب منافسته بمسلسل "موسى"، والذي عرض في الموسم الرمضاني.