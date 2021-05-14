ماجد المهندس يفتتح أولى حفلات عيد الفطر على "شاهد VIP".. بالفيديو

ماجد المهندس تألق الليلة في أولى حفلات موسم عيد الفطر على تطبيق "شاهد"، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه في الحفل الذي عرض مباشرة على التطبيق وبرعاية شركة روتانا والهيئة العامة للترفيه.

ماجد المهندس يحتفل بعيد الفطر على تطبيق "شاهد"

وتألق الفنان ماجد المهندس في حفل عيد الفطر الذي قدمه أونلاين الليلة عبر تطبيق "شاهد VIP"، وافتتح ماجد المهندس موسم الحفلات الليلة والتي تأتي بشعار "معيدين معاكم"، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا، ولاقت حفلة ماجد المهندس تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، وأطرب المهندس الجمهور بأغانيه الرومانسية والطربية في الحفل.

ماجد المهندس يفتتح حفلات موسم عيد الفطر

وقدم الفنان ماجد المهندس في الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، وافتتح الحفل بأغنية "ودني لك"، واستمر في وصلته الطربية مقدماً أغاني مثل "الليالي" و"فهموه" و"ياحبني لك" و"أوقعلك عقد" و"هتان" وقدم أيضاً أغنيته الجديدة "كيفك" لأول مرة بعد طرحها، وغيرها من الأغاني، وقال ماجد المهندس في تصريحاته قبل الحفل إن الفن يشكل حياته ويجد نفسه دائماً عندما يكون على خشبة المسرح ومع فرقته الموسيقية التي تشاركه الأغاني والمشاعر الجميلة.

وعبر الفنان ماجد المهندس عن سعادته لتقديم الحفل وبتواجده على تطبيق "شاهد" وقناة MBC، وأعجب بفكرة الحفلات الأونلاين من أجل استمرار التواصل مع الجمهور، وقال إنه متفائل بعودة الحياة إلى طبيعتها وعودته للتواصل ولقاء جمهوره في كل مكان، ووجه تهنئة إلى جمهوره بمناسبة عيد الفطر، وعرضت روتانا فيديو من كواليس الحفل قبل صعود ماجد المهندس إلى المسرح لإحياء الحفل.

ماجد المهندس يطرح ميني ألبوم جديد

وبعد افتتاح ماجد المهندس لموسم الحفلات على تطبيق شاهد، من المقرر ان تستمر الليالي الغنائية بحفل للفنان راشد الماجد غداً، وحفل آخر للفنان محمد عبده يوم السبت، ضمن حفلات الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة روتانا، والتي طرحت اليوم أيضاً ألبوم مصغر للفنان ماجد المهندس مكون من 4 أغاني جديدة بمناسبة عيد الفطر، وطرحت فيديو كليب جديد له أيضاً بعنوان "واحش الدنيا".