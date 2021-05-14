داليا مبارك ترزق بابنتها الثانية "جاز".. بالصور

داليا مبارك، الفنانة السعودية، زفت اليوم خبر سار إلى جمهورها، وأعلنت ولادة ابنتها الثانية في أول أيام عيد الفطر وأطلقت عليها إسم "جاز".

داليا مبارك تستقبل ابنتها الثانية

وأعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك اليوم ولادة ابنتها الثانية "جاز"، وذلك بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر، ونشرت داليا مبارك صورة عبر خاصية ستوري على انستقرام حملت تاريخ اليوم، وأعلنت بها استقبال مولودتها الثانية وكشفت عن إسمها "جاز"، ونشرت صورة أخرى على حسابها بـ"سناب شات"، أظهرت بها يد مولودتها الجديدة وعلقت "الحمد لله".

داليا مبارك تكشف سر تسمية ابنتها "جاز"

وكشفت أيضاً داليا مبارك في إعلان خبر ولادتها عن سر تسمية ابنتها "جاز"، وهو نسبة إلى موسيقى الجاز، والتي يبدو انها النوع الموسيقي المفضل لدى داليا مبارك، وتلقت داليا مبارك رسائل التهاني والمباركات من جمهورها بعد إعلان ولادتها، وكذلك احتفل زوجها بالحدث السعيد، ونشر فيديو عبر صفحته بانستقرام، وظهر به وهو يحمل مولودته الجديدة ويدللها.

وعلق زوج داليا مبارك على استقبالهما لابنتهما الثانية "جاز" في رسالة عبر انستقرام قال بها:" إنه عيد رائع مع ولادة جاز أوريف ستاركس، لا يوجد فرح أو شرف أعظم من كونك أباً، وقد باركني الله بثلاث بنات رائعات.. الحمد الله"، ورزقت داليا مبارك بابنتها الأولى "لي لي" منذ 2 أعوام، قبل ان تستقبل ابنتها الثانية "جاز" من زوجها رجل الأعمال الأمريكي ألهيم ستاركس.

داليا مبارك تحتفل بولادة ابنتها الثانية

وكانت داليا مبارك قد نشرت مؤخراً عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تظهر فيها بحملها في الشهور الأخيرة، وقد ارتدت الفنانة داليا مبارك فستان أبيض طويل أظهر بشكل واضح حملها وبطنها المنتفخ، كما نالت الصور اهتماما كبيرا من قبل متابعي الفنانة السعودية التي عبرت عن سعادتها بسبب الحمل وعن مشاعر الحب التي تعيشها في انتظار مولودها الجديد، و نشرت داليا مبارك أيضاً عدة صور من جلسة تصوير خضعت لها مع طفلتها لي لي، للإعلان بطريقة مميزة عن حملها الثاني مؤخراً، قبل ان تستقبل ابنتها "جاز".