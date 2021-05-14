8 تصريحات صادمة للنجوم في برامج رمضان 2021.. هكذا أفسدت بوسي شلبي زفاف ابن شقيقتها

برامج رمضان 2021 الحوارية الفنية شهدت العديد من التصريحات الصادمة والمثيرة للجدل لعدد من النجوم الذين حلوا ضيوفا على هذه البرامج وخاصة برنامجي "العرافة" و"شيخ الحارة والجريئة"، وفيما يلي أبرز تلك التصريحات

إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش تحدث في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة عن حقيقة خلافه مع الفنان علي الحجار وقال إنه هاتف علي الحجار وطلب منه إقامة حفل مشترك بينهما إلا أن علي الحجار رفض، مشيراً إلى أنه لا يغار من علي الحجار ولكنه يرفض غناء أغانيه في البرنامج بعد طلب بسمة وهبة له، وقال إنه لن يغني له بسبب هذه الموقف وأضاف:"لن أمنحه ذلك الشرف".

كما هاجم إيمان البحر درويش الفنان محمد رمضان وقال إن صوته "كريه"، ولا يعتبر ذلك إساءة له ولكن وصف لصوته، وقال إنه طلب من محمد رمضان عدم دخول مجال الغناء لأنه لا يملك موهبة في الغناء ولكنه يمتلك موهبة في التمثيل فقط، وانفعل إيمان البحر درويش أثناء حديثه عن محمد رمضان وهاجمه بسبب تصرفاته في حفلاته واختياراته لأزيائه في الحفلات.

ريم البارودي

الفنانة ريم البارودي قالت في تصريحاتها ببرنامج "العرافة" إن الحقد والحسد أخطر من الفيروسات، وأضافت: "خلال العام الماضي في ناس وقعت من حياتي بشكل كبير، في المجال الفني وغيره لنا زملاء لكنهم ليسوا أصدقاء وكانوا عاملين نفسهم بيحبونا أوي وفجأة العلاقات انقطعت.. قاطعت ناس كتير ووجودهم كان خطأ في حياتي وكانوا عاملين زحمة على الفاضي، وأمي كانت بتقول لي خدي بالك من الناس عشان الحقد والحسد.. وأنا اتحسد على مالي وجمالي وشهرتي".

كما كشفت ريم البارودي في تصريحاتها كواليس خلافاتها مع المذيعة ريهام سعيد، وقالت إن هناك اختلافات كثيرة بينهما ولا تتشابهان، لذلك وقعت بينهما العديد من الخلافات ولكنها كانت بعيدة عن السوشيال ميديا، إلى أن تطورت الأمور بينهما بسبب أحد الأشخاص المقربين من ريهام سعيد وهو على عداوة معها، ووصلت الخلافات إلى رفع ريهام سعيد قضية عليها بتهمة الازعاج، كما أبدت ريم استغرابها من تصعيد ريهام سعيد للخلافات إلى المحكمة.

هالة صدقي

الفنانة هالة صدقي خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أكدت أن علاقة ابنيها بوالدهما سامح سامي، ليست جيدة، وهو ما دفعهما ليقومان بتغيير اسمهما في المدرسة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والاكتفاء باسم والدتهما، لافتة إلى أنه لم يتحدث معهما منذ بدء أزمته معها، لافتة إلى أن زوجها السابق رافضًا فكرة الطلاق لكنه لم ينه حملات التشهير ضدها وهو ما يؤثر على طفليها.

ودخلت هالة صدقي في نوبة بكاء بسبب حديثها عن والدتها، وأكدت أن والدتها توفت بسبب الأزمات التي تعرضت لها في حياتها الزوجية مؤخرًا، وكان قد وصل إلى والدتها قبل وفاتها مباشرة إعلان قضية ضدها من قبل زوجها، وأضافت: "ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها، وجالها كومة سكر بسبب المشاكل التي تعرضت لها".

مي حلمي

مي حلمي الإعلامية المصرية في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أكدت أنها فكرت في الانتحار بعد طلاقها من المطرب المصري محمد رشاد لكنها لم تقدم على تنفيذ الفكرة وذلك بسبب تعرضها للخيانة، لافتة إلى أنها كانت في حالة ضعف وقتها وأصيبت بالاكتئاب بسبب قصة الحب التي عاشتها مع زوجها السابق.

وأكدت مي حلمي أن سبب خلافها مع زوجها السابق محمد رشاد هو الخيانة، حيث وجدت على هاتفه رسالة أرسلها لفتاة غيرها أثبتت له عدم ولائه لها، وهو ما جعلها تدخل في نوبة بكاء خلال اللقاء، كما كشفت عن سبب إلغاء حفل زفافها الأول وأكدت أن طليقها كان مقررا قبل ليلة من الزفاف بعدم الذهاب للحفل، نافية الأنباء التي انتشرت وقتها بأنها تكون قد اخطأت في حق والدته وعائلته، وعبرت مي عن ندمها على تسامحها مع رشاد بعد أزمة إلغاء حفل الزفاف الأول، وعودتها له بعد ذلك.

الإعلامية المصرية أضافت أن موافقتها على عقد الزفاف للمرة الثانية كان بسبب حبها له، وعن أزمة إجهاضها لجنينها، رفضت مي الدخول في تفاصيل هذا الأمر موضحة أن الأمر له علاقة أيضًا بالطرف الآخر، متابعة: "اتحرمت اني أبقى أم".

مي عمر

مي عمر علقت على اتهامات الجمهور لها بالانتشار عن طريق "الواسطة" بسبب مساندة زوجها المخرج محمد سامي لها وتقديمه في معظم أعماله الدرامية وأكدت أن هذا الاتهام لازمها خاصة أن بدايتها الفنية كانت معه، موضحة أنها قدمت أدوارًا كثيرة بعيدًا عن محمد سامي، وحققت تلك الأدوار نجاحًا كبيرًا مثل دورها في مسلسل "عفاريت عدلي علام" و"ريح المدام".

كما فاجئت مي عمر الجمهور في برنامج العرافة بحديثها عن اعتذارها عن دورها في مسلسل "نسل الأغراب" أكثر من مرة، وأضافت: "اعتذرت عن نسل الأغراب أكتر من مرة وبحس إن شغلي مع محمد سامي مضر ليا وله، وبحس إن الناس بتسيب مجهودي والتعب اللي تعبته ويقولوا بتشتغل بالواسطة".

نهلة سلامة

نهلة سلامة في حلقتها في "شيخ الحارة والجريئة" ردت على سؤال إيناس الدغيدي حول من المخرج في الجيل الحالي من الممكن أن تتزوجه نهلة سلامة، وقالت إنها ستختار محمد سامي لكي تقدم أعمالا جيدة، وقالت نهلة سلامة في تصريحاتها إنها تحب محمد سامي وكذلك مي عمر، وكشفت إنها اختارته على أساس فني وانه صديقها وبمثابة أخيها، كما أكدت أنها تزوجت في حياتها 4 مرات فقط على عكس ما يشاع عنها.

بوسي شلبي

بوسي شلبي الإعلامية المصرية أكدت في لقائها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" أن لديها إحساس خاص بالأمور، وضربت مثل بزواج ابن شقيقتها الراحلة، وقالت إنها شعرت بعدم ارتياح لزوجته وازداد ذلك الشعور بعد أن رأت شقيقتها الراحلة في المنام وهي تطلب منها إنقاذ ابنها، ولكن ابن شقيقتها لم يهتم برأيها وأصر على اتمام زواجه، لذلك قررت إفساد حفل زفافه وطلبت من المصمم هاني البحيري عدم تنفيذ فستان الزفاف وطلبت من مطرب حفل الزفاف الانسحاب وكذلك أصدقائها وأبلغت إدارة الفندق بوجود قنبلة في حفل الزفاف.

وكشفت بوسي شلبي إن حفل الزفاف أقيم تحت حراسة خاصة وتناولته الصحف وقتها بسبب غرابة الأمر، واتهمت بإفساد الحفل، وذكرت إن بعد شهرين فقط من الزفاف أصيب ابن شقيقتها بالمرض وسافر للعلاج في لندن وتدهورت حياته، وانتهت زيجته واعتذر لها عن زواجه بدون موافقتها، وتأكدت إن إحساسها حقيقي.

عفاف شعيب

تحدثت عفاف شعيب في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عن قصة خلافها مع المخرج محمد سامي، وقالت إنها عملت معه في مسلسل "آدم" وكان أول أعماله الدرامية في مسيرته، وأضافت إنها تكره تصرفاته وعصبيته أثناء العمل رغم إنها ترى إنه مخرج جيد وناجح، وأضافت إنه انفعل عليها في أحد المشاهد والذي كان من المقرر ان تصعد به إلى سيارة الشرطة، ولكنها طلبت كرسيًا من أجل الصعود لأن المسافة كانت كبيرة.

وأضافت عفاف شعيب إنها رفضت التصوير بسبب ذلك الأمر، إلا انها قررت في النهاية التحامل على نفسها من أجل فريق عمل المسلسل وبسبب تحايل الجميع عليها من أجل إنهاء التصوير، وقالت إن بسبب ذلك دخلت العناية المركزة في المستشفى، وصدمت بسبب عدم زيارة محمد سامي لها في المستشفى مع فريق العمل، وقال إنها تدعي المرض و"بتتدلع" وشكك في إصابتها.

حيث شهدت البرامج اعترافات كثيرة أثارت الجدل وتميزت بالجرأة.