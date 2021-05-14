نجوم الكوميديا الذين تميزوا في الأدوار الجادة خلال الموسم..أحمد مكي أبرزهم و شهد سلمان مفاجأة

نجوم الكوميديا في رمضان 2021 حقق العديد منهما نجاحات كبيرة، بسبب أدوارهم اللافتة والتي لم تفتصر فقط على الطابع الكوميدي بل تنوعت، ومن النجوم البارزين في الموسم الماضي الفنان بيومي فؤاد في مسلسل "النمر"، والفنانة شهد سلمان في مسلسل "أمينة حاف".

بيومي فؤاد في مسلسل "النمر"

بيومي فؤا النجم الكوميدي الشهير سجل حضوره في رمضان 2021 بدور "عنتر الحلق" في مسلسل "النمر" والذي قدم فيه بشخصية مغايرة عن ما أعتاده الجمهور عليه، فبيومي فؤاد رغم أنه حقق نجاحا كبيرا في رمضان 2020 في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، وتقديمه لدور رومانسي خطف به الأنظار، قرر النجم المصري أن يستمر في تجاربه الجديدة من خلاله شخصية "عنتر النمر" العدائية والتي يسيطر الشر والانتقام دوما على تفكيرها، ويعتبر هذا الظهور هو الأبرز له في دراما رمضان 2021 على الرغم من ظهوره في أكثر من عمل خلالها.

بيومي فؤاد استحق أشادة الجمهور وكذلك النقاد بدوره الذي أكد أنه قرر تغيير لونه في الأعمال الدرامية تحديدا، حيث أن الفنان المصري لا يزال محافظ على ظهوره بالطابع الكوميدي في العديد من الأعمال السينمائية والتي من بينها فيلم العيد " أحمد نوتردام" و"فيلم "ديدو".

حضور قوي لأحمد مكي في مسلسل "الاختيار 2"

أحمد مكي قدم خلال السنوات الماضية العديد من الأعمال الكوميدية في السينما والتلفزيون وأخيرا المسرح، لكن كان عام 2021 مختلفا عليه بسبب شخصية الضابط "يوسف رفاعي" في مسلسل "الاختيار2" فأحمد مكي نجح في تنفيذ نقلة نوعية في مسيرته من خلال هذا الدور الذي ابتعد فيه عن شخصياته الكوميدية المعروفة.

أحمد مكي شكل ثنائية ناجحة مع الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل "الاختيار 2" وخطف الثنائي الأنظار بشدة، لكن تظل تجربة أحمد مكي مختلفة حيث أنها الأولى له بعيدا عن الكوميديا، في وقت نجح الفنان كريم عبدالعزيز خلال السنوات الماضية في تقديم مجموعة من الأعمال التي تميزت بالتشويق والرعب.

شهد سلمان نجمة "أمينة حاف"

الفنانة شهد سلمان نجحت كذلك في لفن الأنظار لها في دور "رقية" بمسلسل "أمينة حاف" مع الفنانة إلهام الفضالة، حيث استطاعت أن تصبح حديث الجمهور بسبب الطريقة التي تتعامل بها رقية مع زوجها "فارس" شهاب جوهر الذي تزوج عليها أكثر من مرة، وقررت رقية أن تكون دوت الخليج من تقوم بخطبة زواجات زوجها، ونجحت شهد سلمان في "أمينة حاف" أن تحصد إعجاب الجمهور بسبب أسلوبها الكوميدي والتي جعلت الكثير يتعاطف معها على الرغم من السلبية التي تتعامل فيها شخصية روقية مع زوجها فارس.

نجاح كبير لمحمود حافظ في رمضان 2021

محمود حافظ شارك في رمضان 2021 بأكثر من شخصية كان من أبرزها شخصية "مينا" في مسلسل "اللي مالوش كبير" أحد رجال "الخديوي" أحمد العوضي، ونجح محمود حافظ في تقديم شخصية مينا بشكل بعيد عن قالب الكوميدي الذي اشتهر به، ليسير بخطوات متناسقة من ناحية توزيع الأدوار التي يظهر فيها، حيث ظهر النجم المصري كذلك في دور كوميدي في مسلسل "النمر" مختلف تماما عن دوره في مسلسل "اللي مالوش كبير"، حيث قدم محمود حافظ شخصية " سكلانس" التي خطفت الأنظار بسبب بعض المشاهد مع حبيبته في المسلسل.