أبرز رسائل النجوم لجمهورهم في عيد الفطر المبارك 2021

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهاني لجمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2021، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمنوا لهم عام سعيد، ومن بين هؤلاء الفنانة حنان ترك وهاني رمزي وإسعاد يونس وغيرهم.

حنان ترك وأشرف عبد الباقي

الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك نشرت عبر حسابها على انستجرام صوة بمناسبة العيد، ودعت فيها لكل الجمهور بعام جديد سعيد، وأضافت قائلة: "جعلنا الله من الذين تُجهّز فرحتهم الآن في السماء، ورقابهم من النار اُعتقت، ومقاعدهم في الجنةِ زينت، ونظر لنا نظره رضا".

أما الفنان أشرف عبد الباقي فنشر صورة طريفة له عبر انستجرام والتي تضمنت شخصيته الشهيرة في مسلسل "يوميات زوج معاصر" ولكن بشكل كارتوني، وعلق عليها بقوله: "كل سنة و أنتم طيبين عيد سعيد".



هاني رمزي ودينا الشربيني

الفنان المصري هاني رمزي نشر صورة عبر حسابه على انستجرام وهنأ من خلالها جمهوره بعيد الفطر، وعلق عليها قائلًا: "عيد سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين عيد الفطر"، أما النجمة المصرية دينا الشربيني فنشرت برومو فيلمها الجديد "ثانية واحدة" عبر انستجرام، وهنأت الجمهور بالعيد الذي سيشهد عرض الفيلم الكوميدي وقالت: "كل سنة وانتم طيبين وبصحة وخير وسعادة يارب.. ثانية واحدة فيلم العيد"



شريف سلامة وإسعاد يونس

الفنان المصري شريف سلامة شارك الجمهور بصورة حديثة له عبر انستجرام، وهنا الجمهور بعيد الفطر، وعلق بقوله: "كل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد"، أما النجمة إسعاد يونس فنشرت صورة لها عبر انستجرام كذلك وعلقت قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي".





مريهان حسين ومي سليم

الفنانة المصرية مريهان حسين شاركت الجمهور على انستجرام بمقطع فيديو طريف ظهرت فيه مع والدها وهما يهنئان الجمهور بعيد الفطر، وعلقت على الفيديو وأضافت: "كل سنة وانتو طيبين عيد سعيد علينا كلنا يارب"، أما الفنانة مي سليم فنشرت صورة حديثة لها وقالت: "كل سنة وأنتوا طيبين وعيد سعيد".

نبيلة عبيد وأحمد فلوكس

النجمة الكبيرة نبيلة عبيد نشرت صورة لها عبر انستجرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "كل عام و انتم بخير....فطر مبارك"، فيما هنأ أحمد فلوكس جمهوره وقال: "عيد سعيد عليكم وعلى أهاليكم وعلى أمة المسلمين جميعا".

