بينها "ليه لأ 2" و"داون تاون"..قائمة بأحدث المسلسلات التي ستعرض في الموسم الجديد

بعد انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني والذي عرضت فيه عشرات الأعمال لكبار نجوم العالم العربي، يستعد صناع بعض الاعمال الجديدة لطرحها بعد عيد الفطر المبارك ومن بينها الموسم الثاني من مسلسل "ليه لأ" والذي تشارك في بطولته الفنانة منة شلبي، ومسلسل "داون تاون" لأمل بوشوشة.

مسلسل "داون تاون" أحدث أعمال أمل بوشوشة

مسلسل "داون تاون" أحد الأعمال التي كان من المقرر عرضها في شهر رمضان الماضي، لكن تأجل العرض نظرا لضيق الوقت وعدم انتهاء تصوير المسلسل حيث أعلن صناعه عن انتهاء تصوير بشكل كامل في منتصف شهر رمضان، ويعتبر مسلسل "داون تاون" من المسلسلات الدرامية المنتظر عرضها بعد عيد الفطر حسب ما أعلنت الفنانة أمل بوشوشة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

"داون تاون" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة ستيفاني صليبا، وهبة نور، وسامر إسماعيل، وعبدالمنعم عمايري، وكارمن لبس، والعمل من قصة كلود أبو حيدر، وسيناريو وحوار محمود إدريس، ومن إخراج زهير قنوع.

الموسم الثاني من مسلسل "ليه لأ"

"ليه لأ" العمل الدرامي الذي حقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول والذي عرض في عام 2020، بات عرضه موسمه الثاني قريبا وتحديدا بعد عيد الفطر حيث كشفت منصة "شاهد" على الإعلان الأول للموسم الجديد الذي تشارك في بطولته الفنانة منة شلبي، وذلك بعد أن شاركت الفنانة أمينة خليل في موسمه الأول، أما قائمة النجوم المشاركين في بطولة المسلسل فهم الفنان أحمد حاتم، ومراد مكرم، ومها أبو عوف، وسارة عبد الرحمن، والعمل من تأليف مريم نعوم ودينا نجم، وإخراج مريم أبو عوف.

مسلسل "أمنيزيا" بطولة جديدة لفاطمة الصفي

" أمنيزيا" من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها قريبا وهو عمل كشفت منصة "شاهد" عن الإعلان الترويجي له، وهو يدور حول سيدة تفقد ذاكراتها وتعيش معاناة بين شخصيتين هما نوال ومها، وتتواجد في مصحة نفسية من أجل العلاج، ويعتبر المسلسل من الأعمال التي تدور في إطار التشويق والرعب، ويشارك في بطولته مجموعة كبير من نجوم الدراما على رأسهم الفنانة فاطمة الصفي، وختام اللحام، وإيلي متري، و دياموند بو عبود، وكارول عبود، وسينتيا كرم، وحمد أشكناني، والعمل من تأليف حنين عمر، وإخراج رودني حداد.

مسلسل "على الهوى" لزارا البلوشي ومحمد الهاشم

مسلسل "على الهوى" من الأعمال الدرامية السعودية الجديدة المقرر عرضها كذلك خلال الفترة القادمة، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السعودية، وهو عمل يتناول العديد من القضايا المهمة في المجتمع السعودي، وقد تم الانتهاء من تصويره خلال الفترة الماضية وبات جاهز للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان محمد الهاشم، و زارا البلوشي، ونورا عصر، والفنان القدير عبدالعزيز السكيرين، وعلي السبع، وراضي المهناء، وراشد الورثان، ومعتز العبدالله، والعمل من تأليف نديم نجم، وإخراج أياد دادو.