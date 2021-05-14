وفاة الفنان القدير محمد ريحان بعد إصابته بفيروس كورونا

الفنان القدير محمد ريحان توفي اليوم بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا، والذي سبب له عدة مضاعفات صحية وإصابته بفشل كلوي، وذلك بعد آخر أدواره في مسلسل "موسى" بموسم رمضان.

وفاة الفنان المصري القدير محمد ريحان

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم وفاة الفنان القدير محمد ريحان، وقالت في بيان نعيها له:" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان القدير محمد ريحان.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان"، وتوفي الفنان محمد ريحان بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخراً بالإضافة إلى إصابته بالفشل الكلوي، ومر محمد ريحان بمتاعب صحية عديدة في الفترة الأخيرة.

محمد ريحان في مسلسل "موسى"

وقدم الفنان الراحل محمد ريحان آخر أدواره التمثيلية في مسلسل "موسى" مع محمد رمضان في موسم رمضان الأخير، ونشر محمد سلامة مخرج المسلسل عدة صور لمحمد ريحان من كواليس المسلسل، والذي جسد به دور "الشيخ صالحين" جد "موسى" محمد رمضان، ولاقى دوره اعجاب الجمهور بسبب عودته للظهور في الأعمال الدرامية وتأثيره في الدرما والأحداث.

ونعى محمد سلامة محمد ريحان وقال:" البقاء لله وحده الاستاذ محمد ريحان في ذمه الله .. الاستاذ محمد من احسن الناس اللي اتعملت معاهم فنان وراجل محترم .. الله يرحمك يا استاذ محمد .. انا حزين جدا من الخبر ده ربنا يسكنك فسيح جناته"، ونعى عدد من الفنانين الراحل محمد ريحان على مواقع التواصل ومنهم الفنان أحمد فهمي الذي كتب:" إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنان القدير محمد ريحان".

أعمال الفنان القدير محمد ريحان

واشتهر الفنان الراحل محمد ريحان بأدواره بشخصية الأب والجد والرجل الطيب في المسلسلات التلفزيونية، ومن أشهر أعماله مسلسلات "سوق العصر" و"الليل وآخره" و"كناريا وشركاه" و"الأصدقاء" و"إمام الدعاة" وغيرها، وقدم أيضاً عدة أدوار في السينما مثل أفلام "عمارة يعقوبيان" و"أيام السادات" وقدم في السنوات الأخيرة عدة أعمال في المسلسلات مثل دوره في "عفاريت عدلي علام" و"أبو جبل" وغيرها.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد ريحان في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع يحيي الفخراني ومسلسل "موسى" مع محمد رمضان، وعاني في الشهور الأخيرة من عدة متاعب صحية ونقل للمستشفى في شهر إبريل الماضي، قبل أن يرحل اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا مؤخراً وبفشل كلوي.